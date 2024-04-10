Ученые: Замена красного мяса на рыбу способна спасти 750 тысяч жизней

Исследователи заявили, что замена красного мяса на кормовую рыбу, сельдь, сардины и анчоусы может спасти 750 тысяч жизней, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По данным исследования, которое было опубликовано в журнале BMJ Global Health, все больше доказательств связывает потребление красного мяса с высоким риском заболеваний у людей, а также с существенным вредом для окружающей среды. Напротив, сельдь, сардины и анчоусы очень питательны, экологически чисты и являются наиболее распространенным видом в мировом океане.

Хотя исследования показали пользу кормовой рыбы, до сих пор было неясно, в какой степени она может снизить глобальный уровень заболеваемости различными болезнями. Группа японских и австралийских исследователей заявила, что ученые провели крупнейший в своем роде анализ, включающий данные 130 стран.

Они обнаружили, что замена красного мяса кормовой рыбой может предотвратить 750 тысяч смертей в год и значительно снизить распространенность инвалидности в результате заболеваний, связанных с питанием.

Массовое внедрение этого типа диеты было бы особенно полезно для стран с низким и средним уровнем дохода, где эта рыба стоит дешево и где особенно высока смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, добавляют исследователи.

Исследователи смоделировали четыре сценария, каждый из которых представляет собой различную модель распределения кормовой рыбы в мире. Они использовали данные о прогнозируемом потреблении красного мяса в 2050 году для 137 стран и исторические данные о вылове кормовой рыбы в морской среде обитания.