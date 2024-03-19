Top.Mail.Ru
Еда

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Американские эксперты заявили о возможной опасности интервального голодания

Опубликовано:

Весы, сантиметр и диетические продукты
Весы, сантиметр и диетические продукты. Иллюстративное фото: Freepik

Эксперты поставили под сомнение безопасность интервального голодания, популярной стратегии похудения, к которой прибегают люди со всего мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ограничение времени приема пищи до восьми часов в день может быть связано с увеличением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 91%.

Об этом заявили исследователи из Американской кардиологической ассоциации. Детали исследования не обнародованы, поэтому экспертам отрасли остается анализировать факт, озвученный данной Ассоциацией.

Вмешательства в образ жизни, направленные на снижение веса, оказались под пристальным вниманием исследователей, поскольку в последнее время появилось много новых лекарств, которые помогают людям сбросить лишние килограммы.

При этом некоторые врачи поставили под сомнение результаты исследования Ассоциации кардиологов, заявив, что они могли быть искажены индивидуальными особенностями (например, состоянием сердечно-сосудистой системы) участников эксперимента.

"Ограниченное времени питания популярно как средство снижения веса.

Исследования данной тенденции очень важны, поскольку они показывают, что нам нужны долгосрочные исследования последствий интервального голодания", — сказал Кейт Фрейн, заслуженный профессор Оксфордского университета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/2070729-amerikanskie-eksperty-zayavili-o-vozmozhnoy-opasnosti-intervalnogo-golodaniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.