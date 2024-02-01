Еда

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Действительно ли зеленые смузи полезны для здоровья, рассказали врачи

Опубликовано:

Салат, сельдерей, лимон и яблоко, готовый смузи
Смузи. Иллюстративное фото: Freepik

Действительно ли зеленые соки и смузи так полезны, что могут заменить собой другие виды пищи? Врачи отметили противоречие в данных утверждениях, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Идея пить овощные соки и смузи в последние годы привлекает многих людей, стремящихся питаться более сбалансированно. Огромную роль в популярности данных напитков сыграл маркетинг.

В результате в настоящее время многие люди считают, что зеленые соки являются самым полезным продуктом, который они могут употребить для поддержания своего здоровья.

"Самое важное, что нужно понимать о зеленых напитках, это то, что, хотя в некоторых случаях они могут дополнить ваш здоровый рацион, они не способны заменить цельные продукты", — говорит Уитни Линсенмейер, доцент кафедры питания и диетологии в Университете Сент-Луиса в Миссури.

По ее словам, иногда зеленый смузи может быть действительно освежающим напитком, содержащим большое количество клетчатки. При этом в других случаях он может содержать и большое количество сахара. Важно, чтобы основой данных напитков была листовая зелень. Соки способны сохранить витамины и минералы, содержащиеся в этих продуктах.

"Для людей, которые не едят достаточно зелени, это простой способ получить питательные вещества", — говорит Кристина Петерсен, доцент кафедры диетологии в Университете штата Пенсильвания.

По словам экспертов, всегда лучше готовить такие напитки самостоятельно, чем покупать их в магазине. По их словам, магазинные смузи могут содержать слишком много сахара и добавок и намного меньше овощей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/2058614-deystvitelno-li-zelenye-smuzi-polezny-dlya-zdorovya-rasskazali-vrachi/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.