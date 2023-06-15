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Могут ли калории быть качественными или некачественными, рассказали ученые

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Овощи
Овощи. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявили, что калории, которые человек потребляет из пищи, можно разделить на высококачественные и низкокачественные. По их словам, организм по-разному реагирует на вещества, поступившие из разных видов пищи. Это сильно влияет на процесс снижения веса, передает The Washington Post.

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Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, предполагают, что организм реагирует на калории, поступающие из цельных продуктов с высоким содержанием клетчатки, совсем не так как на калории, поступившие из ультрапереработанных продуктов.

Причиной этому является то, что дешевые обработанные продукты быстрее усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта. Таким образом, большинство калорий усваивает тело и совсем мало остается для кишечного микробиома. Но когда мы едим продукты с высоким содержанием клетчатки, они не так легко усваиваются, поэтому проходят полный путь по пищеварительному тракту и питают кишечный микробиом. По словам ученых, соблюдая диету, богатую клетчаткой, вы кормите не только себя, но и кишечные микробы, которые, как показывают новые исследования, эффективно снижают потребление калорий. Карен Д. Корбин, ученый из Института трансляционных исследований метаболизма и диабета AdventHealth в Орландо и ведущий автор исследования, заявила, что внутри каждого организма кишечный микробиом ведет активную борьбу за калории, но зачастую проигрывает остальным органам.

Доктор Корбин и ее коллеги хотели понять, как микробиом кишечника может участвовать в регулировании веса и метаболизма, поэтому они разработали небольшое, но тщательное клиническое испытание. Они набрали 17 здоровых мужчин и женщин и сравнили их анализы после употребления пищи, богатой клетчаткой, а также после соблюдения «диеты», состоящей из продуктов с высокой степенью переработки. Выяснилось, что люди, которые потребляли больше клетчатки, теряли больше калорий в день. Люди, которые питались обработанной пищей, теряли на 116 калорий меньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/2024679-mogut-li-kalorii-byt-kachestvennymi-ili-nekachestvennymi-rasskazali-uchenye/

Автор: Дилара Аронова
Могут ли калории быть качественными или некачественными, рассказали ученые

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