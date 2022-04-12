Самый полезный продукт для мозга назвал диетолог из Гарварда

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Диетолог из Гарварда Ума Найду рассказала о самом полезном продукте, который позволит мозгу сохранить молодость, а также поможет значительно снизить риск развития неврологических проблем и улучшить психическое здоровье, передает CNBC.

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Диетолог-психиатр, эксперт по мозгу и преподаватель Гарвардской медицинской школы Ума Найду говорит, что самыми полезными продуктами для мозга принято считать листовую зелень, шпинат, капусту, миндаль и грецкие орехи. Однако годы исследовании и опыт доктора Найду показали, что наибольший эффект на здоровье пациентов оказывает употребление черники. Доктор предлагает добавлять полчашки ягоды в свой ежедневный рацион. Для этого подойдет и замороженная ягода, если она не содержит сахар и консерванты.

Черника богата флавоноидами, растительными соединениями, которые помогают снизить риск развития деменции. Эта ягода также является прекрасным источником антиоксидантов. Они помогают поддерживать здоровый уровень стрессоустойчивости и оказывают противовоспалительное действие на весь организм. В чернике также содержится клетчатка, которая питает «хорошие бактерии» в кишечнике. Кроме того, эта ягода богата фолиевой кислотой, которая оказывает благотворное влияние на психическое здоровье и состояние мозга.

Доктор советует брать с собой чернику в качестве легкого перекуса в течение дня. По ее словам, регулярное употребление ягоды сразу же скажется положительно на состоянии человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1964425-samyy-poleznyy-produkt-dlya-mozga-nazval-dietolog-iz-garvarda/