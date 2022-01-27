Врач перечислила болезни, от которых помогает грейпфрут

Грейпфрут: Pixabay

Диетолог рассказала, почему грейпфрут стоит добавить в ежедневный рацион, передает РИА Новости.

Продукт повышает синтез коллагена и иммунную систему, так как богат витамином С и кремнием. А также другими микроэлементами и витаминами.

Также грейпфрут улучшает состояние сосудов и сердца.

"Фрукт содержит ряд фитохимических веществ, свойства которых активно изучаются. Несколько из них признаны геропротекторами, веществами, замедляющими старение. Так, нарингенин обладает антиоксидантным, противоопухолевым, противовирусным, антибактериальным, противовоспалительным действиями", - говорит диетолог Светлана Зеленцова.

Содержащийся в грейпфруте нобилетин полезен при ожирении, атеросклерозе, инсулинорезистентности. В продукте содержится геспередин. Этот антиоксидант обладает противоаллергическим действием, укрепляет сосуды, повышает тонус и эластичность вен.

"Грейпфрут поможет при застое желчи и сниженной кислотности желудочного сока, поскольку стимулирует выработку пищеварительных соков. Содержащаяся во фрукте клетчатка полезна для кишечника", - объяснила Зеленцова.

Но есть грейпфрут чаще одного раза в неделю не стоит. Еще от него желательно отказаться при острых заболеваниях ЖКТ и повышенной чувствительности к салицилатам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1953196-vrach-perechislila-bolezni-ot-kotoryh-pomogaet-greypfrut/