Врач назвала вещество, дефицит которого приводит к ишемической болезни сердца

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Специалист рассказала, что дефицит селена в организме может привести к серьезным последствиям, передает РИА Новости.

"Селен - мощный антиоксидант. Обладает способностью предотвращать повреждение ДНК, обеспечивать укрепление иммунной системы и разрушать раковые клетки. Селен позволяет устранить воспалительные процессы в организме и снизить уровень маркера воспаления CRP (C-реактивный белок - прим. ред.)", - говорит диетолог Елена Рыль.

Как показали ранние исследования, дефицит селена в организме в большинстве случаев может стать причиной ишемической болезни сердца. Также сильная нехватка этого вещества приводит к аутоиммунному тиреоидиту и гипотиреозу.

Кроме того, у страдающих болезнью Альцгеймера людей выявляется низкий уровень селена.

"Селен является антагонистом мышьяка, защищает организм от воздействия кадмия, свинца, таллия, ртути. Преимуществом селена является то, что он реактивирует витамины С и Е обратно в их активное состояние, поэтому селен, витамины С и Е, а также цинк хорошо сочетаются в один прием, усиливая действие друг друга", - объяснила Рыль.

Диетолог перечислила пищу, которая богата селеном. Это бразильский орех, устрицы, морепродукты, яйца, сардины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1952589-vrach-nazvala-veschestvo-defitsit-kotorogo-privodit-k-ishemicheskoy-bolezni-serdtsa/