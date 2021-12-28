Ученые связали потребление горячего чая с развитием онкологических заболеваний

Иллюстративное фото: Pexels

Ученые из США в ходе исследования выяснили, что чай может стать причиной развития онкологических заболеваний, передает Медик Форум.

Ученые Американского онкологического сообщества провели анализ данных 50 тыс. человек. Они пришли к выводу, что человек увеличивает риск заболевания плоскоклеточным раком пищевода на 90 процентов, если регулярно выпивает ежедневно меньше 700 миллилитров чая и при этом температура напитка достигает больше 60 градусов.

Один из авторов исследования, доктор медицинских наук Фархад Ислами предположил, что данный вывод может относиться не только к употреблению чая, но также и к кофе, бульону и другим горячим напиткам.

Ислами посоветовал не пить жидкости в таком состоянии, а подождать, пока они остынут и станут теплыми.

По словам эксперта, особенно опасно, когда человек пьет и ест горячее наряду с курением или потреблением алкоголя.

Напомним, кардиолог рассказала о неожиданных последствиях для организма после отказа от курения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1948884-uchenye-svyazali-potreblenie-goryachego-chaya-s-razvitiem-onkologicheskih-zabolevaniy/