Нутрициолог рассказала о вредных сочетаниях продуктов

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Нутрициолог рассказала о продуктах, которые не стоит сочетать вместе, передает РИА Новости.

Наиболее вредное для здоровья является сочетание насыщенных жиров с сахаром. Это, к примеру, сливки с сахаром, кондитерские изделия.

Растительное масло или орехи не стоит сочетать с мясом, так как в них содержатся растительные жиры. Эти продукты лучше употреблять с рыбой.

"Топленое масло с другими продуктами часто сочетается лучше, чем сливочное. Не рекомендуется мясо с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, грибами. Лучше дополнить мясное блюдо овощным салатом, спаржей, листовой зеленью", - рассказала нутрициолог Кристина Журавлева.

Не рекомендуется перегружать желудок сразу двумя видами растительного белка. Это может вызвать тяжесть в органе и расстройство пищеварения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1948381-nutritsiolog-rasskazala-o-vrednyh-sochetaniyah-produktov/