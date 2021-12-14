Назван популярный новогодний продукт, опасный для здоровья

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Диетолог назвала популярный новогодний продукт, который опасен для здоровья, передает РИА Новости.

Шпроты являются продуктом копчения, который вреден для организма. А пользы от него мало, при этом калорийность высокая - 336 ккал на 100 граммов.

"Многие думают, что шпроты - это такой вид рыбы. На самом деле под этим словом вы получаете обычную каспийскую тюльку, салаку, молодь сельдей и другую мелкую рыбу", - сказала нутрициолог Анна Четверикова.

Еще продукт содержит один из самых опасных канцерогенов бензапирен. Последний накапливается в организме и негативно влияет на геном клетки.

"Кроме того, они содержат добавочную соль. Современный человек перебарщивает с солью. Врачи установили, что суточная потребность в соли - пять граммов (одна чайная ложка), все что больше - вредно и может привести к печальным последствиям", - говорит Четверикова.

Ранее врач рассказала о причинах ожирения и способах предотвращения этого состояния.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1946855-nazvan-populyarnyy-novogodniy-produkt-opasnyy-dlya-zdorovya/