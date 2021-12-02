Нутрициолог назвала продукт молодости и красоты

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Нутрициолог рассказала о пользе ежедневного употребления киви, передает РИА Новости.

Киви является продуктом молодости и красоты, поскольку стимулирует выработку коллагена, а также предупреждает преждевременное поседение волос. Еще сжигает жиры, которые блокируют артерии.

"Для людей с нарушениями липидного обмена киви необходим. Этот фрукт богат витамином С, фолиевой кислотой и витамином В6, поэтому его нужно есть для профилактики авитаминоза", - говорит нутрициолог Анна Дробышева.

Помимо этого, киви будет очень полезен для здоровья беременных. Он богат калием, который необходим для работы сердца матери и малыша, и помогает от запоров. Способствует усвоению железа в организме.

Но есть категория людей, которым его следует исключить из рациона. Это люди с диареей, заболеваниями желудка в острой стадии и с аллергией на цитрусовые.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/food/healthy-eating/1944869-nutritsiolog-nazvala-produkt-molodosti-i-krasoty/