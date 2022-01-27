"Слишком молоды, чтобы идти на пенсию": пожилые американцы не могут найти работу

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Американцы, которым осталось меньше пяти лет до выхода на пенсию, сталкиваются со сложностями с поиском работы. Работодатели не хотят нанимать сотрудников старше 55 лет из-за высокого риска заболеваемости COVID-19, передает The Guardian.

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Около 5,7 млн работников в возрасте 55 лет и старше потеряли работу в США в марте и апреле 2020 года. На эту же возрастную группу приходится подавляющее большинство смертей от COVID-19. Уровень безработицы среди работников в возрасте 65 лет и старше достиг рекордного уровня в 7,5% в 2020 году.

61-летняя учительница рисования из Сиэтла Элейн Саймонс потеряла работу в июне 2020 года, когда после первого локдауна, ей сообщили, что ее контракт не будет продлен. Саймонс пришлось подать на получение пособия по безработице и сейчас оно является ее основным доходом. Также женщина перебивается редкими заработками сменного учителя, но такое происходит очень редко. Элейн Саймонс говорит, что несмотря на обилие объявлений о нехватке замещающих учителей, долгосрочных контрактов для представителей ее возрастной группы не предлагают. Школы не хотят предоставлять учителям компенсации за карантин, если они заразятся COVID-19 во время выполнения своих обязанностей.

«Мы слишком молоды, чтобы уйти на пенсию, но слишком стары для поиска постоянной работы. Но она нам нужна. Я хочу быть полностью готова к своей пенсии и иметь полное социальное обеспечение», — сказала Саймонс, которая не может позволить себе уйти на пенсию раньше из-за того, что в этом случае пособия по социальному обеспечению будут слишком низкими, чтобы перекрывать ежедневные расходы.

«Мне грустно, что в свои почти 62 года у меня нет возможности найти работу. Это действительно тяжелый период для людей моего возраста. Мы чувствуем себя недооцененными и забытыми. Кажется, никого не волнует, что мы тоже являемся частью общества», — говорит женщина.

Анализ, проведенный в июне 2021 года экономистами Центра анализа экономической политики Шварца, показал, что из-за пандемии на пенсию вышло как минимум на 1,7 млн больше людей, чем ожидалось. Этому способствовало расширение права на участие в программе Medicare людям до 50 лет, увеличение пособий по социальному обеспечению и создание отдела, посвященного пожилым работникам, в Министерстве труда США. Моник Морриси, экономист Института экономической политики, объяснила, что существует большая разница между людьми в возрасте от 55 до 64 лет, которые не имеют права на Medicare и в большинстве случаев еще не получают социального обеспечения, и работниками старше 65 лет, которым легко было выйти на пенсию. По ее словам, проблемы, с которыми сталкиваются люди первой категории, должны вызывать больше беспокойства у власти.

Опрос, опубликованный Американской ассоциацией пенсионеров в мае 2021 года, показал, что 78% работников в возрасте от 40 до 65 лет сообщили, что сталкивались с дискриминацией по возрасту на рабочем месте. Это самый высокий уровень, обнаруженный Ассоциацией с 2003 года, с тех пор как они начали проводить подобные опросы. По состоянию на октябрь 2021 года, пожилых работников реже всего восстанавливали в должности после локдауна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/self-realization/1953099-slishkom-molody-chtoby-idti-na-pensiyu-pozhilye-amerikantsy-ne-mogut-nayti-rabotu/