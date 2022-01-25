Как стареть активно, рассказали психологи

Иллюстративное фото: pixabay.com

Творчество и креативность могут стать ключом к здоровому старению. Занятия вокалом, участие в театральных постановках и рисование могут способствовать внутреннему благополучию пожилых людей, передает The Washington Post.

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Текущие исследования показывают, что креативность может быть ключом к здоровому старению. Пение, актерская деятельность и изобразительное искусство могут стать основой благополучия пожилых людей. Творчество и открытость новому могут привести к увеличению продолжительности жизни. Писатель и психиатр Джорджтаунского университета Норман Розенталь определяет креативность, как способность устанавливать неожиданные связи, либо по-новому видеть обычные вещи или необычные вещи, которые ускользают от внимания других.

Джеймс Кауфман из Университета Коннектикута говорит, что креативным и творческим может стать каждый.

«Креативность можно развивать, занимаясь, как новыми, так и старыми хобби. Постарайтесь не сравнивать себя с гениальными творцами и быть сосредоточенными не только на результате, но и на процессе», — говорит Кауфман.

Профессор психологии Арканзасского университета Дарья Забелина говорит, что путешествия также влияют на творческую составляющую личности. По словам Забелиной, путешествия побуждают людей пересматривать свои модели реальности. Некоторые исследования показывают, что путешественники более успешны в творчестве, а люди, которым нравится незнакомый опыт, лучше справляются с тестами на подвижность мышления, открытыми вопросами, требующими множества идей. Результаты этих тестов отличаются от показателей IQ и могут предсказывать аспекты творчества в реальном мире.

Еще один совет, которые дают психологи пожилым людям, это проявлять игривость. Исследования показывают, что взрослые успешно справляются с тестами на подвижность мышления после того, как притворяются, что им 7 лет. Об этой привычке рассказал 97-летний Эшли Брайан, художник из штата Мэн. В 1962 году он стал первым афроамериканцем, опубликовавшим детскую книгу как автор и иллюстратор.

«Каждый день я с нетерпением жду возможности найти в себе ребенка, который стремится создать что-то новое и прекрасное», — говорит Брайан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/self-realization/1952709-kak-staret-aktivno-rasskazali-psihologi/