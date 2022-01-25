Видеорезюме становится новым трендом на рынке труда

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На фоне того, что собеседования соискателей все чаще происходят в формате видеозвонков, набирает популярность новая тенденция на рынке труда — резюме в видеоформате, передает BBC.

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Популярность виртуального рекрутинга выросла с начала пандемии. Глобальный опрос в различных отраслях показал, что 65% компаний нанимали новых кандидатов на должность, не встретившись с ними лично. В новых условиях рынка, видеорезюме также становятся частью процесса найма. В начале 2021 года LinkedIn запустил функцию Cover Story, предоставив пользователям возможность загрузить 30-секундное ознакомительное видео на страницу своего профиля. В июле того же года TikTok заключил партнерское соглашение с брендами в США, чтобы запустить пробную версию, позволяющую пользователям отправлять видеорезюме напрямую рекрутерам и менеджерам по найму. К этому процессу также присоединились независимые платформы, предлагающие универсальные решения для записи, редактирования и отправки видеорезюме.

Опрос LinkedIn, проведенный в марте 2021 года, показал, что 79% менеджеров по найму считают, что значимость видео для проверки кандидатов повысилась, а 61% соискателей считают, что «записанное видео может стать новым вариантом традиционного сопроводительного письма». Поскольку удаленная работа сделала видео частью деловой жизни, многие специалисты считают, что за видеорезюме будущее. С этим согласны и многие соискатели. 22-летняя Хлоя Чиой считает, что видеорезюме помогло ей получить первую работу после университета. Девушка из Тайваня удаленно работает координатором по маркетингу в британской компании.

По словам специалиста по подбору персонала Яна Тегзе, у видеорезюме есть ряд очевидных преимуществ.

«Это уникальный шанс выделиться и продемонстрировать свою индивидуальность, креативность и навыки коммуникации». По его словам, это может быть особенно полезно для соискателей с небольшим опытом работы. Для них видеорезюме может стать дополнительным преимуществом на пути получения должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/self-realization/1952708-videorezyume-stanovitsya-novym-trendom-na-rynke-truda/