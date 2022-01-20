Личностный рост: как преодолеть барьеры на пути к саморазвитию?

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Что понимать под словами «личностный рост»? Это совершенствование показателей, отвечающих за интеллектуальную деятельность и богатство внутреннего мира, улучшение качества жизни на ментальном уровне. Достижение целей, позитивное мышление, развитие памяти и интеллекта – все это входит в понятие личностного роста.

Результаты личностного роста навсегда остаются с нами, даже если мы окажемся полным банкротом без крыши над головой.

Зрелая личность будет иметь достаточно знаний и навыков, силы духа и мотивации, целеустремленности и уверенности в себе, чтобы выстоять в самой сложной ситуации.

Человек с низкими личностными показателями зависим от материального имущества, поэтому живет в страхе потерять то, что имеет.

Мы растем как личность, когда сталкиваемся с каким-то препятствием в жизни, проходим через трудности и преодолеваем их, сохраняя чувство своего авторства.

«То есть, когда не кто-то за нас это сделал, а мы сами. Таким образом, по присвоенным достижениям проходит линия собственности нашего личностного роста.

Если мы преодолеваем какие-то препятствие сами или с чьей-то помощью, о которой мы попросили (это тоже наше важное действие), тогда мы растем.

А если кто-то решил проблему за нас, то личностный рост останавливается, поскольку, кроме подросткового «мама отмажет» нам будет нечего присваивать – мы сами ничего не достигли.

Присвоить – значит перенести за линию собственности: «это мое» - мой опыт, мои достижения, моя жизнь, мои чувства, мои ошибки и мои успехи», - пишет психолог Владимир Решетников в своем Instagram-блоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Как это отражается в созависимости?

По словам специалиста, если вы пытаетесь навязать решение проблемы или свою помощь человеку, который у вас этого не просит, то отнимаете у него возможность вырасти, столкнувшись с препятствием и преодолев его.

«К примеру, что делает созависимая жена или мать, выкупая из ломбарда телефон своего мужа\сына, который он заложил, чтобы достать деньги на употребление? Воспитывает в нем безответственность и безнаказанность», - говорит эксперт.

Растем ли мы в том случае, если решаем проблемы других людей за них самих? Выздоравливая от созависимости, вы проводите четкую линию собственности: что ваше, а что нет.

То, что вы чувствуете, с чем вы сталкиваетесь, когда вы просите о помощи – это ваша собственность, и вы занимаетесь собой, то есть тем, что принадлежит вам.

Если другой человек имеет проблему, зависимость, ощущает себя мучеником, затаил обиду и так далее – это его собственность.

Если кто-то проявляет грубость, обманывает, манипулирует, имеет ограниченную способность любить или заботиться, не способен строить близкие отношения – это его проблема, а не наша.

«В выздоровлении мы развиваем в себе здоровое чувство собственности, учимся принимать на себя ответственность за собственную жизнь, не перекладывать ее на других людей, а также не брать на себя лишнюю ответственность, которая нам не принадлежит», - пишет психолог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/self-realization/1951849-lichnostnyy-rost-kak-preodolet-barery-na-puti-k-samorazvitiyu/