Первые свидания по видеозвонку стали популярны во время пандемии

Иллюстративное фото: Pexels

Пандемия побудила людей изменить подход к первым свиданиям и поискам партнера. Они больше не готовы тратить отдельный вечер на встречу с незнакомым человеком. Вместо этого многие стали вплетать первые свидания в привычный ритм своей жизни и совмещать их с повседневными делами. Таким образом, уровень ожидания от первых свиданий сильно снижается, BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

33-летний Джон Джуниор из Чешира, Великобритания, говорит, что до пандемии мог ходить на свидания каждый день. Риск заражения COVID-19 заставил его пересмотреть свои привычки. Сейчас, когда большинство карантинных ограничений в Великобритании сняты, Джон не готов возвращаться к частым живым свиданиям, поскольку они отнимают слишком много времени. По его словам, он сначала просит созвониться по FaceTime, прежде чем назначает реальное свидание.

"С помощью видеозвонка я понимаю, будет ли нам интересно вместе и имеет ли смысл тратить время на это свидание", — говорит Джон.

Первые свидания в режиме видеозвонков стали одной из главных тенденций пандемии.

"Виртуальные свидания — это то, чем раньше были встречи за чашкой кофе. Шанс проверить, насколько вам интересно друг с другом и готовы ли вы встретиться с этим человеком еще раз. Вы можете понять другого человека, не выходя из дома и не тратя время на дорогу в общественном транспорте", — говорит Логан Юри, ученый-бихевиорист.

Исследования показывают, что после пандемии люди стали более серьезно относиться к поиску партнера. Лишь 11% людей готовы тратить время на встречу с человеком, который потенциально может оказаться неинтересным собеседником.

"Пандемия позволила многим переоценить свою жизнь и понять, что для них по-настоящему важно. Сокращая время на случайные свидания, люди стали тратить его на вещи, которые действительно имеют для них большую ценность", — говорит Кейт Балестриери, лицензированный психолог и сексопатолог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/relationship/1967419-pervye-svidaniya-po-videozvonku-stali-populyarny-vo-vremya-pandemii/