Здоровая терпимость: как исцелить отношения, которые доставляют боль

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Женщина и мужчина встречаются и вступают в отношения для того, чтобы подарить друг другу радость. Нежность и внимание, ласка и забота — все мы что-то получаем от любимого человека. Отношения меняют нашу жизнь к лучшему. Иначе во взаимных обязательствах нет смысла. Боль и опустошение — верные признаки того, что между вами все идет не так. Скорее всего, с этим человеком вам не по пути. Есть несколько вариантов, как выбраться из ситуации, которая разрушает вас.

Психологи, да и не только они, знают – боль в отношениях подчас свидетельствуют не о любви, а об эмоциональной зависимости.

Созависимые отношения - это хронический высокоинтенсивный стресс, к которому, так или иначе, приходится приспосабливаться.

Кто-то приспосабливается радикально - разрывая деструктивные отношения на ранних стадиях, поддерживая себя и свой уровень нормы: «Я не позволю, чтобы мне делали больно в отношениях». Обычно, у таких людей уже был опыт болезненных отношений. Кто-то пытается исследовать ситуацию, найти ресурсы к изменениям, задействовать их, и только после этого, если не вышло, разрывать отношения, разделяя зоны ответственности: «Я сделала свои шаги навстречу, если он не сделал то, что зависит от него, я разворачиваюсь и ухожу». А кто-то достигает вершин мастерства в умении отрицать боль, не замечать и терпеть ее.

"Вы, конечно, догадались, о ком идет речь в третьем пункте. Вообще, если бы существовал чемпионат мира по умению терпеть боль, как психологическую, так и физическую, созависимые люди занимали бы там самые высокие места.

Как думаете, какой из трех вариантов самый распространенный в нашем обществе и почему?

По какому пути мы пойдем зависит от нашей осознанности и умения опираться на факты поведения партнера в настоящем, а не на собственные фантазии, ожидания того, что он изменится или станет таким, каким был раньше", - пишет психолог Владимир Решетников в своем Instagram-блоге (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

По словам специалиста, важно развивать здоровую терпимость в отношениях: устанавливать границы, ориентируясь на свои потребности и возможность быть собой.

"Вы не должны ущемлять себя во всем: определите свои ключевые потребности, такие, в которых вы не позволите партнеру или кому-то еще ущемлять себя. А также те потребности, в которых вы можете подвинуться.

Помните, что ключевые потребности - это не только про биологические нужды организма. Они должны быть обозначены во всех сферах жизни.

Это - работа, отдых, хобби, друзья, личное пространство, саморазвитие, секс, духовность, здоровье, и все то, что поддерживает в вас чувство собственной полноценности и значимости", - говорит психолог.

Как же установить личные границы?

Подумайте и напишите, в каких ситуациях вы чувствуете отсутствие баланса «брать — отдавать». Где ваш вклад значительно превышает обратную отдачу?

Проведите эксперимент. В течение недели отслеживайте, когда вы следуете за импульсом, чтобы показать отсутствие границ, и запишите эти ситуации. Важно, что вы чувствуете, когда сталкиваетесь с внутренним конфликтом. Выберите человека, который регулярно нарушает ваши границы. Попробуйте выразить свои чувства, но в дипломатичной форме. Например, если у вас мало времени, и вам звонит близкий человек, которому вы сразу отвечаете, отложите ответ на более подходящий момент. Действуйте маленькими шагами. Сначала разберитесь с мелкими границами, которые вам кажутся несущественными, а потом приступайте к большим и важным. Изменение обязательно произойдет. Вы даже не заметите, как стали человеком с проявленными границами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/relationship/1951600-zdorovaya-terpimost-kak-istselit-otnosheniya-kotorye-dostavlyayut-bol/