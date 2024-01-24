Врачи США заявили об опасности утяжеленных одеял для младенцев

Эксперты заявили, что утяжеленные одеяла, популярные среди взрослых людей, страдающих бессонницей, могут быть опасны для младенцев, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Утяжеленные одеяла, содержащие наполнитель в виде мелких бусин или гречневой лузги, стали популярны среди взрослых, страдающих бессонницей или тревогой. Потребители заявляют, что давление от одеяла оказывает на них успокаивающее действие и облегчает засыпание.

При этом некоторые компании начали выпускать подобные продукты для детей. В том числе, для младенцев. Это вызвало тревогу среди педиатров и экспертов в области безопасности продуктов, в том числе из Consumer Reports, которые заявляют, что данные продукты выпускаются без каких-либо стандартов безопасности. Кроме того, нет исследований, доказывающих безопасность утяжеленных одеял.

В июне 2023 года Американская академия педиатрии в письме Комиссии по безопасности потребительских товаров заявила, что утяжеленные товары для сна никогда не следует использовать для младенцев.

Рэйчел Мун, профессор педиатрии Университета Виргинии и председатель рабочей группы Американской академии педиатрии по исследованию синдрома внезапной детской смертности, заявила, что данные товары никак не регулируются, а родители, думая, что в магазинах продаются только безопасные товары, бездумно покупают такую продукцию.

Комиссия по безопасности потребительских товаров США, федеральное агентство, ответственное за обеспечение защиты потребителей от опасных продуктов, недавно обновило свои рекомендации по безопасному сну для младенцев.

Комиссия рекомендовала родителям не использовать утяжеленные одеяла для детей, поскольку они могут оказывать неравномерное воздействие на тело младенца и вызвать потенциальные проблемы с дыханием.