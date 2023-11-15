Любовь к чтению может помочь ребенку справиться с подростковыми проблемами, выяснили эксперты

Дети, которые увлечены чтением и посвящают ему время, лучше справляются с учебой и имеют более крепкое психическое здоровье в подростковом возрасте, передает The Washington Post.

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Результаты исследования, опубликованного в журнале Psychological Medicine, были основаны на данных о 10 243 подростках, включая результаты анализов, клинических обследований и сканирования мозга, а также информацию, предоставленную родителями, опекунами и учителями.

Участники были разделены на группы. К первой группе отнесли тех, чей активный опыт чтения составляет от 3 до 10 лет. Это дети, которые увлеклись данным занятием в более раннем возрасте. У представителей второй группы привычка к чтению сформировалась чуть позже, либо вообще не сформировалась.

Исследователи обнаружили, что когнитивные способности были лучше, а психических проблем было меньше у тех подростков, у которых в возрасте до 9 лет сформировалась привычка читать ради удовольствия.

Исследователи выявили такие преимущества чтения, как развитие памяти, более грамотная речь и лучшая академическая успеваемость. Кроме того, дети, привыкшие читать, демонстрировали меньше признаков стресса и поведенческих проблем. К примеру, они были менее склонны к агрессивным или импульсивным действиям.