Ученые: Общение с младенцами помогает формировать структуру их мозга

Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новое исследование британских ученых показало, что общение с младенцами может помочь в формировании структуры мозга ребенка. Ученые обнаружили связь между объемом взрослой речи, которую слышит младенец, и выработкой вещества, которое помогает формировать структуру мозга, передает The Guardian.

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Исследователи говорят, что объем взрослой речи, которую слышит младенец в раннем возрасте, помогает формированию структуры его мозга. В будущем это может влиять на то, как ребенок умеет обрабатывать информацию, и какой у него словарный запас. По их данным, концентрация такого вещества, как миелин, повышается, когда с ребенком начинают разговаривать его родители.

"Я думаю, что главный посыл нашего исследования — обязательно разговаривайте со своими детьми, даже если они пока не могут ответить вам.

Это действительно важно. Поразительно, что такое простое действие буквально формирует структуру детского мозга", — говорит ведущий автор исследования, профессор Джон Спенсер из Университета Восточной Англии.

В своей статье в Journal of Neuroscience Спенсер и его коллеги описывают, что они записали объем речи 87 детей в возрасте около шести месяцев и 76 детей в возрасте около 30 месяцев. Команда записала 6 208 часов языковых данных. Обнаружилось, что дети тех матерей, образование которых было более качественным, слышали больше взрослой речи, чем дети, чьи родители были менее образованы.

После этого ученые использовали аппарат МРТ для измерения концентрации миелина в детском мозгу. Выяснилось, что она была выше у тех детей, с которыми постоянно разговаривали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/children/2020586-uchenye-obschenie-s-mladentsami-pomogaet-formirovat-strukturu-ih-mozga/