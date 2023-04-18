Американские школьники увлеклись шахматами благодаря TikTok

Шахматы. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские школьники массово увлеклись шахматами под влиянием TikTok. Подростки отмечают, что контент, посвященный шахматами, начал активно появляться в их ленте в начале этого года. Теперь многие школьники уделяют этой игре от двух до четырех часов в день, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В этом году одна из школ Калифорнии вынуждена была отдать часть библиотеки под столы для шахмат, чтобы ученики могли играть в эту игру во время перемен. Об этом попросили сами школьники. Школа в Иллинойсе купила дополнительные 24 доски, чтобы удовлетворить растущий спрос учеников на шахматы.

Непонятно, когда началось массовое увлечение шахматами среди американских школьников. Однако данные сайта chess.com говорят о самом высоком наплыве новых пользователей за всю историю ресурса. По неподтвержденным данным, большинство новых пользователей являются школьниками. Многие спортсмены-любители отмечают, что влияние могли оказать популярные YouTube-блогеры. Например, Леви Розман, чей канал GothamChess насчитывает 3,5 млн подписчиков.

Макс Магидин, 15-летний ученик одной из калифорнийских школ, рассказал журналистам, что контент, посвященный шахматам, стал появляться в его ленте TikTok в начале этого года. О том же самом говорили и его друзья. Спустя время многие школьники стали все больше интересоваться этой игрой. Сейчас Макс посвящает шахматам от двух до четырех часов в день.

Подобный всплеск популярности шахматы уже переживали в 2020 году после выхода на экраны сериала "Ход королевы". Эрик Аллебест, исполнительный директор и основатель chess.com, говорит, что тогда количество пользователей сайта, ранее составлявшее 1,5 млн, внезапно выросло до 5-7 млн. Сейчас сайт посещают примерно 12 млн пользователей в день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/family/children/2017039-amerikanskie-shkolniki-uvleklis-shahmatami-blagodarya-tiktok/