Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на основателя Gulagu.net

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си
    BBC News Русская служба
    BBC News Русская служба
    Автор

    Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на основателя Gulagu.net

    Опубликовано:

    Владимир Осечкин
    Владимир Осечкин. Кадр из видео: t.me/NetGulagu

    Сотрудники Главного управления внутренней безопасности МВД Франции (DGSI) задержали в минувший понедельник четырёх мужчин в возрасте от 26 до 38 лет, подозреваемых в подготовке покушения на основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

    Изначально французские СМИ сообщали, что целью покушения был «российский оппозиционер», проживающий в городе Биарриц. Газета Parisien называла имя Осечкина, однако журналистам Figaro власти эту информацию комментировать отказались.

    Как пиcала Figaro со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT), покушение было предотвращено в последний момент.

    Сам Владимир Осечкин позднее подтвердил информацию французских СМИ агентству AFP и в своём телеграм-канале.

    «Да, подтверждаю. Я жив, негодяи задержаны, — написал он, поблагодарив французские власти. — Если бы не их специалисты и офицеры, меня бы уже не было в живых».

    Расследование было начато 19 сентября после получения спецслужбами сигнала о возможном заговоре с целью убийства Осечкина.

    Parisien пишет, что подозреваемых, имеющих французское и российское гражданство (трое из них — выходцы из Дагестана), задержали в парижском регионе и в департаменте Атлантическая Луара. На их телефонах обнаружили видеозаписи с кадрами слежки за домом Осечкина.

    По данным источника AFP, видео было снято в апреле, когда трое подозреваемых отправились в Биарриц. Один из задержанных утверждал, что все они были там в отпуске, однако в показаниях мужчин были расхождения, сообщил источник агентства.

    Проект Gulagu.net был создан в 2011 году и рассказывал о пытках и коррупции в российской пенитенциарной системе. Осечкин живёт во Франции с 2015 года.

    В 2022 году Осечкин говорил, что его пытались застрелить в доме в Биаррице, где он проживает с семьёй. Тогда французские власти начали расследование, но не обнаружили «никаких объективных доказательств», подтверждающих утверждение о том, что кто-то пытался его убить.

    За год до этого проект Gulagu.net сообщил, что в его распоряжении оказался большой архив с видеозаписями пыток заключённых, и опубликовал часть из них. Публикация вызвала большой общественный резонанс.

    В России в отношении Осечкина было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о военных «фейках». Российские власти также объявили его «иноагентом».

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-сиВойна в Украине: МАГАТЭ объявило о начале ремонта повреждённых линий Запорожской АЭСФранцуза признали виновным в деле об убийстве без тела. Его приговорили к 30 годамПропустят ли самолет Путина в Будапешт? Как российские официальные лица летают в Европу в условиях санкций

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.