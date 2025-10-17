Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на основателя Gulagu.net

Сотрудники Главного управления внутренней безопасности МВД Франции (DGSI) задержали в минувший понедельник четырёх мужчин в возрасте от 26 до 38 лет, подозреваемых в подготовке покушения на основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

Изначально французские СМИ сообщали, что целью покушения был «российский оппозиционер», проживающий в городе Биарриц. Газета Parisien называла имя Осечкина, однако журналистам Figaro власти эту информацию комментировать отказались.

Как пиcала Figaro со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT), покушение было предотвращено в последний момент.

Сам Владимир Осечкин позднее подтвердил информацию французских СМИ агентству AFP и в своём телеграм-канале.

«Да, подтверждаю. Я жив, негодяи задержаны, — написал он, поблагодарив французские власти. — Если бы не их специалисты и офицеры, меня бы уже не было в живых».

Расследование было начато 19 сентября после получения спецслужбами сигнала о возможном заговоре с целью убийства Осечкина.

Parisien пишет, что подозреваемых, имеющих французское и российское гражданство (трое из них — выходцы из Дагестана), задержали в парижском регионе и в департаменте Атлантическая Луара. На их телефонах обнаружили видеозаписи с кадрами слежки за домом Осечкина.

По данным источника AFP, видео было снято в апреле, когда трое подозреваемых отправились в Биарриц. Один из задержанных утверждал, что все они были там в отпуске, однако в показаниях мужчин были расхождения, сообщил источник агентства.

Проект Gulagu.net был создан в 2011 году и рассказывал о пытках и коррупции в российской пенитенциарной системе. Осечкин живёт во Франции с 2015 года.

В 2022 году Осечкин говорил, что его пытались застрелить в доме в Биаррице, где он проживает с семьёй. Тогда французские власти начали расследование, но не обнаружили «никаких объективных доказательств», подтверждающих утверждение о том, что кто-то пытался его убить.

За год до этого проект Gulagu.net сообщил, что в его распоряжении оказался большой архив с видеозаписями пыток заключённых, и опубликовал часть из них. Публикация вызвала большой общественный резонанс.

В России в отношении Осечкина было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о военных «фейках». Российские власти также объявили его «иноагентом».

