Nestle увольняет 16 тыс. сотрудников

Компания Nestle заявила, что в течение следующих двух лет сократит 16 тыс. рабочих мест - концерн пытается сократить расходы и увеличить продажи, передает The Guardian.

Сокращения коснутся 12 тыс. офисных работников и 4 тыс. сотрудников производственного и логистического подразделений - согласно подсчетам, это составляет почти 6 % от общего числа сотрудников Nestle во всем мире.

Сообщается, что компания намерена сократить расходы на 3,4 млрд долларов.

"Мы развиваем культуру, которая поощряет ориентацию на результат, не допускает потери доли рынка и вознаграждает победы", - заявил новый генеральный директор компании Филипп Навратил.

Издание также отмечает, что недавно в Nestle прошли крупные кадровые перестановки.

О сокращениях было объявлено после того, как компания сообщила о падении продаж почти на 70 млрд долларов.

Отмечается, что на ситуацию с Nestle влияет давление инфляции, а также резкий рост цен на какао и кофе.

Новый гендиректор пообещал, что компания будет строго подходить к распределению ресурсов, уделяя приоритетное внимание возможностям и направлениям бизнеса с наибольшим потенциалом доходности.

