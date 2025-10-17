jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си
    BBC News Русская служба
    BBC News Русская служба
    Автор

    Экс-советнику Трампа Джону Болтону предъявили уголовные обвинения

    Опубликовано:

    Джон Болтон
    Джон Болтон. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

    Джону Болтону, который занимал должность советника по национальной безопасности Дональда Трампа во время его первого срока, а впоследствии стал ярым критиком президента, предстанет перед судом по федеральным обвинениям в незаконной передаче секретной информации.

    Он стал уже третьим оппонентом американского лидера, которому в последние недели были предъявлены уголовные обвинения, после бывшего директора ФБР Джеймса Коми и генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Болтону в случае признания виновным грозит длительный тюремный срок.

    В августе агенты ФБР провели обыски в доме и офисе политика в рамках расследования дела об обращении с секретной информацией.

    Болтон отрицает вину. Его адвокат Эбби Лоуэлл заявил, что Болтон обращался с документами надлежащим образом. Ожидается, что он формально сдастся властям в пятницу.

    В четверг Министерство юстиции США представило дело большому жюри в Мэриленде, и оно согласилось, что имеется достаточно доказательств и оснований для предъявления Болтону официальных обвинений.

    Согласно 26-страничному обвинительному заключению, Болтону в общей сложности предъявлено восемь обвинений в передаче информации, касающейся национальной обороны, и 10 обвинений в незаконном хранении этой информации.

    Прокуроры, в частности, обвиняют его в незаконной передаче сверхсекретной информации о национальной обороне США с использованием личной электронной почты и других сервисов для обмена сообщениями.

    «Эти документы раскрывали разведывательные данные о будущих атаках, иностранных противниках и внешнеполитических отношениях», — говорится в документе Минюста.

    В заключении говорится, что Джон Болтон отправлял секретные документы по имейлу двум «неуполномоченным лицам», которые не называются, но, как пишут американские СМИ, речь может идти о его супруге и дочери.

    Каждый из пунктов обвинения предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы, пишет AFP.

    Отвечая на вопросы журналистов о своей реакции на обвинения в адрес Болтона, президент Дональд Трамп сказал, что его бывший помощник — «плохой парень».

    В заявлении Джон Болтона, которое цитирует телекомпания CBS, говорится, что обвинения отражают «интенсивные усилия Трампа по запугиванию своих оппонентов».

    «Несогласие и разногласия являются основополагающими принципами конституционной системы Америки и жизненно важными для нашей свободы. Я с нетерпением жду возможности бороться, чтобы защитить свои законные действия и разоблачить его злоупотребление властью», — заявил он.

    Болтон напомнил, что Трамп безуспешно пытался заблокировать публикацию его мемуаров «Комната, где все произошло» перед выборами 2020 года.

    «Теперь я стал последней мишенью, которую Министерство юстиции использует, чтобы обвинять тех, кого он считает своими врагами, по обвинениям, которые были отклонены ранее, или искажать факты».

    «Когда мою электронную почту взломали в 2021 году, ФБР было полностью уведомлено об этом. За четыре года предыдущей администрации, после этих проверок, ни одно обвинение не было предъявлено. Затем появился Трамп-2, воплощающий слова главы тайной полиции при Иосифе Сталине: „Покажите мне человека, и я покажу вам преступление“», — добавил экс-советник Трампа.

