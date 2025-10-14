jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си
    BBC News Русская служба
    BBC News Русская служба
    Автор

    Военные заявили о захвате власти на Мадагаскаре. В администрации президента утверждают, что он остается на посту

    Опубликовано:

    Военный и жители Мадагаскара
    Военный и жители Мадагаскара. Фото: Luis TATO / AFP via Getty Images

    Командование элитного военного корпуса CAPSAT заявило о захвате власти в Мадагаскаре и роспуске государственных институтов, после того как президент Андри Радзуэлина предположительно покинул страну после нескольких недель антиправительственных протестов. В администрации президента заявили, что он по-прежнему остается у власти.

    «Мы взяли власть», — заявил полковник Майкл Рандрианирина в национальном радиоэфире.

    Он сообщил, что военные распускают все государственные институты, кроме Национального собрания — нижней палаты парламента, которая незадолго до этого проголосовала за отстранение президента от власти.

    Андри Радзуэлина, точное местонахождение которого неизвестно, осудил голосование по импичменту, назвав его противоречащим Конституции, и отметил, что заседание состоялось, несмотря на то, что он распустил Национальное собрание.

    Независимо от результатов, заседание будет «считаться недействительным», говорилось в заявлении, опубликованном в фейсбуке.

    Возле президентского дворца в центре Антананариву, который заняли военные, полковник Майкл Рандрианирина зачитал заявление, в котором говорилось, что его подразделение создаст управляющий комитет, состоящий из офицеров армии, жандармерии и национальной полиции.

    «Возможно, со временем в него войдут высокопоставленные гражданские советники. Именно этот комитет будет выполнять функции президентской администрации, — сказал он. — В то же время, через несколько дней мы сформируем гражданское правительство».

    Военные ранее поддержали протесты молодежи в стране, которые вылились в более широкое недовольство правительством, и их требования об отставке президента.

    Рандрианирина заявил, что протестующие, представляющие поколение Z, будут участвовать в предстоящих изменениях в стране, поскольку «движение возникло на улицах, и мы должны уважать их требования».

    На вопрос о проведении выборов он ответил: «Конечно». По его словам, это произойдёт в течение «18 месяцев — двух лет».

    Комментируя заявления военных, администрация президента подчеркнула, что Радзуэлина по-прежнему остается у власти.

    «Присутствие вооружённых сил перед президентским дворцом представляет собой явную попытку государственного переворота, — говорится в заявлении. — Президент республики сохраняет за собой все полномочия и обеспечивает поддержание конституционного порядка и национальной стабильности».

    Как отмечает AFP, объявивший о захвате власти Корпус управления персоналом сухопутных войск (CAPSAT) — это то же самое подразделение, которое 16 лет назад помогло Андри Радзуэлину стать лидером островного государства.

    Военные заявили о захвате власти на Мадагаскаре. В администрации президента утверждают, что он остается на посту
