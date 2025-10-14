Зеленский лишил мэра Одессы украинского гражданства, сообщают источники Би-би-си. Труханова обвинили в том, что у него есть российский паспорт

Мэра Одессы Геннадия Труханова лишили гражданства — такое решение, по данным источников Украинской службы Би-би-си, принял президент Украины Владимир Зеленский. Поводом для этого, как утверждается, стало наличие у главы города российского паспорта. Сам Труханов это отрицает.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание по безопасности, на котором глава СБУ Василий Малюк доложил ему о «противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых регионах и на юге».

По словам украинского лидера, «подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц». Он подписал указ о лишении их украинского гражданства.

Их имена в своем посте в соцсетях Зеленский не назвал, но источник Украинской службы Би-би-си во властных структурах заявил, что речь идет в том числе о мэре Одессы Геннадии Труханове.

Украинские СМИ пишут, что этим же указом украинского гражданства лишены экс-депутат Верховной рады Олег Царев и артист балета Сергей Полунин.

В понедельник вопрос о наличии у Труханова российского гражданства должна была рассматривать профильная комиссия при президенте Зеленском, сообщал мэр Одессы в соцсетях.

По его словам, обвинения в наличии у него российского паспорта — «не новые». «С 2014 года я постоянно объяснял, что у меня нет и никогда не было гражданства России. Меня проверяли все соответствующие органы Украины — все», — писал он на прошлой неделе в соцсетях.

Труханов привел несколько примеров, когда, как он утверждает, было доказано, что российского паспорта у него нет. В частности, в 2018 году, по его словам, в ответ на запрос Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) российское МВД в своем ответе писало, что по состоянию на июль 2018 года мэр Одессы не числился в МВД России как лицо, приобретшее российское гражданство.

Опубликованный в интернете скан якобы его российского паспорта Труханов назвал фейком и провокацией. В распространении такого «доказательства» он обвинил «некоего адвоката», который якобы получил соответствующее «подтверждение» от властей оккупированного Россией Крыма. Ни фамилии этого адвоката, ни его мотивов мэр Одессы не привел.

Труханов также обратил внимание, что в опубликованном в сети якобы его российском паспорте видно дату выдачи документа — 15 декабря 2015 года. Мэр города утверждает, что в это время «физически» находился в Одессе, поэтому лично получить такой паспорт не мог, а «биометрические процедуры требуют личного присутствия», уточнил он.

Уже после сообщения о лишении его украинского гражданства в комментарии общественному вещателю «Суспильне» Труханов заявил, что планирует обратиться в суд.

«Я буду защищаться, я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека… Это край уже такого, знаете, произвола, которого не может быть», — сказал он.

От охранника до руководителя Одессы

Геннадий Труханов — один из самых известных украинских мэров, этот пост он занимает с мая 2014 года.

В его официальной биографии сказано, что он получил военное образование в Одесском артиллерийском училище по специальности инженер по ремонту автомобильной техники. Из рядов Вооруженных сил он уволился в 1992 году.

В начале 90-х Труханов начал работать охранником в компании «Минимакс», а затем открыл собственный охранный бизнес — охранную компанию «Капитан и Ко». Именно в звании капитана он уволился из войска.

Согласно официальной биографии, с 2001 года Труханов официально начал работать на российские компании.

Сначала он был «советником гендиректора по безопасности» компании «Лукойл-Украина», а затем помощником по безопасности — уже в материнской компании.

Во второй половине 2000-х годов Геннадий Труханов официально отошел от охранного бизнеса. Некоторое время он был помощником депутата парламента Виктора Развадовского, затем работал в компании «Укртрансконтейнер».

Бизнесмен и бывший охранник с 2008 по 2011 год официально работал главным специалистом в госкомитете по делам ветеранов. После этого снова вернулся в бизнес, а в 2012 году пошел в большую политику.

Тогда Партия регионов выдвинула его кандидатом в депутаты в 136 мажоритарном округе Одессы, где он победил.

После бегства Виктора Януковича из Украины Геннадий Труханов покинул фракцию Партии регионов и начал сотрудничать с новой властью. В мае 2014 года состоялись досрочные выборы мэра Одессы, на которых Труханов победил Эдуарда Гурвица.

Еще раз выиграть выборы городского головы он сумел осенью 2015 года. На этот раз главным противником Труханова стала команда Михаила Саакашвили, которого в начале лета 2015 года президент назначил губернатором области.

После выборов борьба команды Саакашвили и части проукраинских организаций против мэра Одессы продолжалась. В 2016 году активисты даже организовали палаточный городок с требованием отставки Геннадия Труханова.

В апреле того же года «Следствие.Инфо» опубликовало международное расследование, в котором фигурировал Труханов, а также информацию о его якобы российском гражданстве.

Данные журналистов противоречили заявлению российского консульства в Одессе о том, что у Труханова не было ни российского гражданства, ни паспорта. В СБУ также заявили, что не нашли доказательств этому.

Одесский активист и волонтер Сергей Стерненко также публиковал документы, якобы доказывающие, что у Труханова есть российское гражданство.

Сам Труханов тогда утверждал, что у российского гражданства нет.

Осенью 2017 года журналисты «Украинской правды» нашли в Федеральной налоговой службе России данные, которые, как утверждалось, доказывали, что Труханов является гражданином России. По их информации, документ был выдан в 2011 году.

С момента нахождения в должности мэра Труханов фигурировал сразу в нескольких уголовных производствах — по трем из них городскому главе вынесли подозрение.

В декабре 2024 года НАБУ и САП направили в суд дело о преступной организации, в котором фигурирует Геннадий Труханов, и из-за которого городская община, вероятно, потеряла 689 млн гривен.

Расследование продолжается до сих пор.

Что может стоять за лишением Труханова украинского гражданства?

корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко:

«Скажем прямо, мэра Одессы Геннадия Труханова очень сложно назвать лидером общественного мнения в классическом понимании этого слова.

Слухи о связях с преступным миром 90-х, не самая располагающая манера общения, причастность к застройщикам с неоднозначной репутацией, несколько уголовных дел, в которых он фигурировал, в конце концов, продолжительное членство в Партии регионов Виктора Януковича — все эти факторы давали основания называть фигуру мэра одного из самых больших и стратегических городов Украины как минимум неоднозначной.

На фоне всех этих обвинений информация о наличии у Геннадия Труханова паспорта России выглядела чем-то вроде малозначительного довеска. Впервые сканы российских документов Труханова появились в одесской прессе еще во время местной избирательной кампании 2014 года, несколькими годами позднее его паспорт с двуглавым орлом фигурировал в масштабном сливе, больше известном как Panama Papers. Но нельзя сказать, что это обстоятельство как-то сильно влияло на политическую карьеру Труханова.

Тем более, что сам Труханов последовательно отвергал информацию о наличии у него российского гражданства, называя все документы, которые свидетельствовали о противоположном, подделками.

Что еще важнее, все упомянутые выше скандалы не помешали Труханову победить на выборах мэра Одессы трижды, причем последний раз — в 2020 году, уже при правлении нынешнего президента Украины.

Впрочем, на фоне полномасштабного вторжения России сага вокруг наличия или отсутствия у Труханова паспорта страны-агрессора закономерно потеряла свою актуальность, а сам одесский мэр с первых дней большой войны занял абсолютно проукраинскую позицию.

«Начав свою карьеру мэра города в 14 году с клеймом сепаратиста, в 22-м году я „стал“ националистом», — заявил он летом 2022 года.

А после одной из самых страшных бомбардировок города в июле 2023 года Труханов записал короткое видеообращение. После украинской части этой речи он с видимым облегчением переходит на русский и обращается к россиянам: «Если бы вы знали, как вас ненавидит Одесса. Не только ненавидит, но и презирает. Вы боретесь с маленькими детьми, с православными храмами… Вы — просто существа без роду и племени, морали и ценностей, и без будущего».

Неожиданное внимание Киева к то ли существующему, то ли нет российскому паспорту Труханова рационально объяснить сложно.

Предположение о том, что комиссия по вопросам гражданства при президенте Зеленском (а именно на основании ее рекомендации глава государства принял окончательное решение по поводу Труханова) вдруг ни с того ни с сего решила рассмотреть кейс одесского мэра, выглядит странно, а в нынешних украинских реалиях — нереалистично. Поэтому бюрократическую версию произошедшего можно отбросить сразу. И тут, вероятно, мы оказываемся перед развилкой.

Если в руках у украинских спецслужб спустя двенадцать лет после начала этой эпопеи и на четвертом году полномасштабного вторжения таки оказались бесспорные доказательства наличия у Труханова российского паспорта, то, вероятно, их нужно было бы предъявить их общественности, невзирая на возможные процедурные вопросы. Защищать главу южной столицы Украины, который в разгар большой войны сохранил гражданство России, точно никто не будет.

Но если этого не случится, происходящее будет довольно сильно смахивать на стремление Киева избавиться от, мягко говоря, неоднозначного мэра Одессы, используя при этом не самый убедительный предлог.

Это утверждение прозвучало бы очень смело, если бы не события в том же Чернигове, где законно избранный и довольно популярный мэр был отстранен от власти по очень сомнительной причине. Или в Киеве, где противостояние мэра Виталия Кличко и назначенного Офисом президента «дублера» Тимура Ткаченко выглядит просто абсурдным на фоне эскалации ситуации на фронте и продолжающихся ударов по столице».

