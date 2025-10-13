jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си

    СМИ сообщают, что президент Мадагаскара покинул страну. Военные утверждают, что не собираются захватывать власть

    Опубликовано:

    Андри Радзуэлина
    Андри Радзуэлина. Фото: Justin Lane- Pool/Getty Images

    Французская радиостанция RFI сообщила, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был вывезен из страны на французском военном самолете в воскресенье. При этом он объявил, что в ближайшее время собирается обратиться к нации.

    Лидер оппозиции Ситены Рандрианасолониайко, сославшись на разговоры с сотрудниками президентской администрации, подтвердил агентству Reuters, что Радзуэлина покинул страну.

    «Президент покинул страну, мы позвонили сотрудникам президентской администрации, и они подтвердили, что он покинул страну» в воскресенье, сказал Рандрианасолониайко, добавив, что текущее местонахождение Радзуэлины неизвестно.

    RFI сообщает, что в воскресенье вертолет доставил президента Мадагаскара на остров Сент-Мари, расположенный на восточном побережье Мадагаскара, откуда он сел на борт французского военного самолета. По данным RFI, президент Радзуэлина, возможно, направился в Дубай через Маврикий.

    По данным ее источников, эвакуацию Радзуэлины санкционировал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако французские власти заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию на Мадагаскаре.

    Новый начальник генерального штаба Мадагаскара генерал Демосфен Пикулас, назначенный на свою должность в воскресенье при поддержке министра вооруженных сил, заверил общественность, что силы безопасности работают вместе для поддержания порядка в государстве.

    Генерал Пикулас, выступая вместе с новым командующим полицейскими силами генералом Ноносом Мбина Мамелисоном, отказался отвечать на вопросы Би-би-си о том, кто в настоящее время руководит правительством и находится ли президент в стране.

    Мамелисон кратко ответил, что захват власти не входит в планы армии. «На данный момент это не так. Мы работаем вместе, армия и жандармерия. Армия не намерена захватывать власть», — сказал он.

    Протестующие собираются на главной площади Антананариву, к ним присоединились солдаты. Протестующие назвали площадь «Площадью демократии» и требуют отставки президента Радзуэлины.

    Попытка переворота

    Накануне администрация Радзуэлины заявила, что в стране происходит попытка незаконного и неконституционного захвата власти. В заявлении Радзуэлины говорится, что «в настоящее время на территории республики предпринимается попытка захватить власть, что является полным нарушением Конституции и демократических принципов».

    Он решительно осудил «попытку дестабилизировать страну» и призвал все ключевые силы страны объединиться для защиты конституционного порядка и национального суверенитета.

    Спустя несколько часов армейское подразделение под названием CAPSAT (Армейский корпус кадровых и административно-технических служб) заявило, что взяло на себя руководство военным командованием и теперь контролирует все вооруженные силы — сухопутные, воздушные и военно-морские.

    Молодежное онлайн-движение Gen Z Mada организовало протесты против ежедневных отключений воды и электричества. Первые протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября, затем демонстрации вылились в более широкое недовольство правительством Радзуэлины из-за высокого уровня безработицы, коррупции и растущей стоимости жизни.

    Силы безопасности сохраняли значительное присутствие в крупных городах Мадагаскара, а полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.

    По данным ООН, в столкновениях погибли по меньшей мере 22 человека, но правительство оценило число погибших в 12 человек.

    На протяжении всех демонстраций президент Андри Радзуэлина предпринимал многочисленные попытки успокоить протестующих, например, уволив свое правительство и призвав к диалогу с молодежью.

    В субботу некоторые солдаты покинули свои казармы на окраине столицы Антананариву, чтобы присоединиться к протестующим перед мэрией города.

    Кто такой Андри Радзуэлина

    Андри Радзуэлина — предприниматель и бывший диджей, который правит Мадагаскаром с 2009 года.

    Он пришел к власти в том же году, свергнув тогдашнего президента Марка Раваломанану в результате переворота, поддержанного армией. В возрасте 34 лет Радзуэлина получил титул самого молодого лидера Африки.

    Помимо того, что он был диджеем, прежде чем заняться политикой, Радзуэлина также управлял рядом предприятий.

    В 2007 году он был избран мэром столицы Мадагаскара Антананариву.

    Радзуэлина быстро завоевал популярность, отчасти благодаря своей энергии и стилю ведения предвыборной кампании, он переизбрался на пост в 2018 году и вновь был избран в 2023 году в ходе спорных выборов, которые оппозиция бойкотировала.

    Мадагаскар — одна из беднейших стран мира: по данным Всемирного банка, 75 % населения живет за чертой бедности. По данным Международного валютного фонда, только около трети из 30 миллионов жителей Мадагаскара имеют доступ к электричеству.

