СМИ сообщают, что президент Мадагаскара покинул страну. Военные утверждают, что не собираются захватывать власть

Французская радиостанция RFI сообщила, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был вывезен из страны на французском военном самолете в воскресенье. При этом он объявил, что в ближайшее время собирается обратиться к нации.

Лидер оппозиции Ситены Рандрианасолониайко, сославшись на разговоры с сотрудниками президентской администрации, подтвердил агентству Reuters, что Радзуэлина покинул страну.

«Президент покинул страну, мы позвонили сотрудникам президентской администрации, и они подтвердили, что он покинул страну» в воскресенье, сказал Рандрианасолониайко, добавив, что текущее местонахождение Радзуэлины неизвестно.

RFI сообщает, что в воскресенье вертолет доставил президента Мадагаскара на остров Сент-Мари, расположенный на восточном побережье Мадагаскара, откуда он сел на борт французского военного самолета. По данным RFI, президент Радзуэлина, возможно, направился в Дубай через Маврикий.

По данным ее источников, эвакуацию Радзуэлины санкционировал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако французские власти заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию на Мадагаскаре.

Новый начальник генерального штаба Мадагаскара генерал Демосфен Пикулас, назначенный на свою должность в воскресенье при поддержке министра вооруженных сил, заверил общественность, что силы безопасности работают вместе для поддержания порядка в государстве.

Генерал Пикулас, выступая вместе с новым командующим полицейскими силами генералом Ноносом Мбина Мамелисоном, отказался отвечать на вопросы Би-би-си о том, кто в настоящее время руководит правительством и находится ли президент в стране.

Мамелисон кратко ответил, что захват власти не входит в планы армии. «На данный момент это не так. Мы работаем вместе, армия и жандармерия. Армия не намерена захватывать власть», — сказал он.

Протестующие собираются на главной площади Антананариву, к ним присоединились солдаты. Протестующие назвали площадь «Площадью демократии» и требуют отставки президента Радзуэлины.

Попытка переворота

Накануне администрация Радзуэлины заявила, что в стране происходит попытка незаконного и неконституционного захвата власти. В заявлении Радзуэлины говорится, что «в настоящее время на территории республики предпринимается попытка захватить власть, что является полным нарушением Конституции и демократических принципов».

Он решительно осудил «попытку дестабилизировать страну» и призвал все ключевые силы страны объединиться для защиты конституционного порядка и национального суверенитета.

Спустя несколько часов армейское подразделение под названием CAPSAT (Армейский корпус кадровых и административно-технических служб) заявило, что взяло на себя руководство военным командованием и теперь контролирует все вооруженные силы — сухопутные, воздушные и военно-морские.

Молодежное онлайн-движение Gen Z Mada организовало протесты против ежедневных отключений воды и электричества. Первые протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября, затем демонстрации вылились в более широкое недовольство правительством Радзуэлины из-за высокого уровня безработицы, коррупции и растущей стоимости жизни.

Силы безопасности сохраняли значительное присутствие в крупных городах Мадагаскара, а полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих.

По данным ООН, в столкновениях погибли по меньшей мере 22 человека, но правительство оценило число погибших в 12 человек.

На протяжении всех демонстраций президент Андри Радзуэлина предпринимал многочисленные попытки успокоить протестующих, например, уволив свое правительство и призвав к диалогу с молодежью.

В субботу некоторые солдаты покинули свои казармы на окраине столицы Антананариву, чтобы присоединиться к протестующим перед мэрией города.

Кто такой Андри Радзуэлина

Андри Радзуэлина — предприниматель и бывший диджей, который правит Мадагаскаром с 2009 года.

Он пришел к власти в том же году, свергнув тогдашнего президента Марка Раваломанану в результате переворота, поддержанного армией. В возрасте 34 лет Радзуэлина получил титул самого молодого лидера Африки.

Помимо того, что он был диджеем, прежде чем заняться политикой, Радзуэлина также управлял рядом предприятий.

В 2007 году он был избран мэром столицы Мадагаскара Антананариву.

Радзуэлина быстро завоевал популярность, отчасти благодаря своей энергии и стилю ведения предвыборной кампании, он переизбрался на пост в 2018 году и вновь был избран в 2023 году в ходе спорных выборов, которые оппозиция бойкотировала.

Мадагаскар — одна из беднейших стран мира: по данным Всемирного банка, 75 % населения живет за чертой бедности. По данным Международного валютного фонда, только около трети из 30 миллионов жителей Мадагаскара имеют доступ к электричеству.

