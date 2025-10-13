Президент Мадагаскара заявил о попытке захвата власти военными

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си

    Президент Мадагаскара заявил о попытке захвата власти военными

    Опубликовано:

    Военный и жители Мадагаскара
    Военный и жители Мадагаскара. Фото: Luis TATO / AFP via Getty Images

    Администрация президента Мадагаскара Андри Радзуэлины заявила, что в стране происходит попытка незаконного и неконституционного захвата власти.

    Спустя несколько часов армейское подразделение под названием CAPSAT (армейский корпус кадровых и административно-технических служб) заявило, что взяло на себя руководство военным командованием и теперь контролирует все вооруженные силы — сухопутные, воздушные и военно-морские.

    Интересно, что это же подразделение сыграло решающую роль в политическом кризисе 2009 года на Мадагаскаре, в результате которого Радзуэлина пришел к власти.

    Первые протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября: сначала жители протестовали против отключений воды и электричества, но затем демонстрации вылились в более широкое недовольство правительством Радзуэлины из-за высокого уровня безработицы, коррупции и растущей стоимости жизни.

    В субботу некоторые солдаты покинули свои казармы на окраине столицы Антананариву, чтобы присоединиться к протестующим перед мэрией города.

    CAPSAT осудила применение силы со стороны сил безопасности при разгоне недавних протестов в Антананариву.

    В субботу в заявлении президентской администрации было заверено, что Радзуэлина и новый премьер-министр Руфин Зафисамбо — генерал армии, назначенный им на прошлой неделе — контролируют ситуацию.

    В опубликованном в воскресенье заявлении Радзуэлины говорится, что «в настоящее время на территории Республики предпринимается попытка захватить власть, что является полным нарушением Конституции и демократических принципов».

    Он решительно осудил «попытку дестабилизировать страну» и призвал все ключевые силы страны объединиться для защиты конституционного порядка и национального суверенитета.

    В заявлении, обнародованном в фейсбуке, CAPSAT сообщила, что назначила генерала Демосфена Пикуласа новым начальником штаба.

    В воскресенье утром поступили сообщения о перестрелке в лагере CAPSAT после того, как его посетили сотрудники жандармерии для проведения переговоров. Подробностей к настоящему моменту нет.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-сиХАМАС освобождает израильских заложников, Трамп прибыл в ИзраильАфганистан заявил об ударах по войскам Пакистана в приграничных районахВойна в Украине: Трамп заявил, что может отправить Киеву ракеты Tomahawk, если Путин не прекратит войну

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.