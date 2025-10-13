Президент Мадагаскара заявил о попытке захвата власти военными

Администрация президента Мадагаскара Андри Радзуэлины заявила, что в стране происходит попытка незаконного и неконституционного захвата власти.

Спустя несколько часов армейское подразделение под названием CAPSAT (армейский корпус кадровых и административно-технических служб) заявило, что взяло на себя руководство военным командованием и теперь контролирует все вооруженные силы — сухопутные, воздушные и военно-морские.

Интересно, что это же подразделение сыграло решающую роль в политическом кризисе 2009 года на Мадагаскаре, в результате которого Радзуэлина пришел к власти.

Первые протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября: сначала жители протестовали против отключений воды и электричества, но затем демонстрации вылились в более широкое недовольство правительством Радзуэлины из-за высокого уровня безработицы, коррупции и растущей стоимости жизни.

В субботу некоторые солдаты покинули свои казармы на окраине столицы Антананариву, чтобы присоединиться к протестующим перед мэрией города.

CAPSAT осудила применение силы со стороны сил безопасности при разгоне недавних протестов в Антананариву.

В субботу в заявлении президентской администрации было заверено, что Радзуэлина и новый премьер-министр Руфин Зафисамбо — генерал армии, назначенный им на прошлой неделе — контролируют ситуацию.

В опубликованном в воскресенье заявлении Радзуэлины говорится, что «в настоящее время на территории Республики предпринимается попытка захватить власть, что является полным нарушением Конституции и демократических принципов».

Он решительно осудил «попытку дестабилизировать страну» и призвал все ключевые силы страны объединиться для защиты конституционного порядка и национального суверенитета.

В заявлении, обнародованном в фейсбуке, CAPSAT сообщила, что назначила генерала Демосфена Пикуласа новым начальником штаба.

В воскресенье утром поступили сообщения о перестрелке в лагере CAPSAT после того, как его посетили сотрудники жандармерии для проведения переговоров. Подробностей к настоящему моменту нет.

