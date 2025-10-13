Что Лукашенко подарит Путину на день рождения, рассказала его пресс-секретарь

Пресс-секретарь президент Беларуси Александра Лукашенко рассказала о его подарке на день рождения главе РФ Владимиру Путину, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам Натальи Эйсмонт, Лукашенко планирует лично передать российскому коллеге Владимиру Путину подарок на его день рождения.

"Президенту России наш президент, они об этом договорились, свой подарок обязательно передаст лично. Я могу рассказать это. Такая достаточно масштабная и очень красивая картина написана по специальному заказу <...>. На этой картине изображены просто чудесные пейзажи Валаама", — рассказала Эйсмонт.

Издание отмечает, что день рождения Путина прошел 7 октября, ему исполнилось 73 года.

Напомним, 7 октября президент Казахстана провел телефонный разговор с президентом России - Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России.

