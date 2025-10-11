Беларусь привела войска в высшую степень боевой готовности
Вооруженные силы Беларуси были приведены в высшую степень боевой готовности - такое поручение дал Александр Лукашенко, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Минобороны РБ.
"В рамках проверки боевой готовности, по поручению Главнокомандующего Вооруженными Силами - президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки", - говорится в официальном сообщении МО.
Подчеркивается, что ряд подразделений Вооруженных Сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении.
Отмечается, что проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь.
