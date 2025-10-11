Взрыв произошел на военном заводе в США: есть погибшие (фото, видео)

Мощный взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ в Теннесси - было разрушено здание. Власти заявили о погибших и пропавших, передает CNN.

Сообщается, что взрыв был настолько сильным, что его толчки ощущались в домах, расположенных в нескольких километрах от места происшествия.

Уточняется, что завод производит взрывчатые вещества для военных целей и сноса зданий.

Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис сообщил, что есть погибшие, однако называть точное число он не стал. По информации властей, 18 человек погибли или пропали без вести в результате ЧП.

Изначально сообщалось о 19, но один из них, как оказалось, находился у себя дома.

Следователи работают над подтверждением того, кто находился на объекте в пятницу утром, и уведомляют семьи жертв. В рамках продолжающихся усилий по установлению того, какие сотрудники компании могли оказаться среди жертв, источник сообщил, что власти в настоящее время также проводят анализ записей с близлежащих башен сотовой связи.

Major explosion hit the Accurate Energetic Systems factory in Bucksnort, Tennessee.



The blast destroyed a building, was felt up to 20 miles away, and left 19 workers missing.



Several deaths and injuries have been confirmed.



AES makes explosives for military and industrial… pic.twitter.com/D2PzZBJ4Ru — Clash Report (@clashreport) October 10, 2025

BREAKING



A massive explosion obliterated the Accurate Energetic Systems (AES) facility in Bucksnort, Tennessee, which produced and stored explosives, including bulk explosives, shaped charges, demolition kits, and specialized items for military, defense, aerospace,… pic.twitter.com/ngaopvtaI6 — American Press (@americanspress) October 10, 2025

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.