Церковь Англии впервые возглавила женщина
Опубликовано:
Англиканскую церковь впервые в истории возглавила женщина - Сара Маллалли стала первой женщиной на этом посту. Премьер Британии Кир Стармер сообщил о ее назначении, передает NUR.KZ.
"Я приветствую назначение ее преосвященства достопочтенной дамы Сары Маллалли новым архиепископом Кентерберийским и первой женщиной на эту должность", - говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.
Как пишет РБК, архиепископ Кентерберийский — это духовный глава Церкви Англии и всего Англиканского сообщества (Anglican Communion), которое объединяет около 85 млн верующих по всему миру. Кафедра архиепископа находится в Кентербери, в соборе Святого Августина.
