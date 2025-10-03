jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си
    BBC News Русская служба
    BBC News Русская служба
    Автор

    Протесты "поколения Z" в Марокко — убиты три человека

    Опубликовано:

    Протесты в Марокко
    Протесты в Марокко. Фото: Abdel Majid BZIOUAT/AFP via Getty Images

    В обычно спокойном и стабильном Марокко уже неделю продолжаются бурные акции протеста против коррупции, которые пресса называет протестом «поколения Z». В среду при попытке штурма расположения полиции были застрелены три человека.

    Смерть трех демонстрантов в четверг подтвердил премьер-министр Марокко Азиз Ахануш. Как сообщают мировые агентства, демонстранты были застрелены при попытке захватить полицейский участок в городке Лаклиа близ курортного Агадира на юге страны.

    Сайт Morocco World News уточняет, что протестующие пытались штурмовать казармы жандармерии и захватить оружие.

    МВД Марокко заявило, что нападавшие на жандармерию были вооружены холодным оружием, и что жандармы открыли огонь в рамках законной самообороны.

    Участники демонстраций протестуют против коррупции, социального неравенства и больших расходов на два футбольных турнира: Кубок африканских наций, который пройдет в Марокко в ноябре, и чемпионат мира 2030 года, который Марокко проведет вместе с соседними Португалией и Испанией.

    Протестующие скандируют: «Стадионы есть, но как насчет больниц?»

    Толчком к началу протестов послужила смерть восьми рожениц в больнице в Агадире.

    Протесты «поколения Z» — это молодежь в возрасте примерно до 30 лет — идут по всей стране, и, как и в Непале месяц назад, они координируются через интернет-платформу Discord.

    В Марокко координацией занимается группа в Discord под названием «GenZ 212». Кто ее создатели, неизвестно.

    Министерство внутренних дел королевства в четверг заявило, что в ходе беспорядков ранены почти 300 человек, в основном полицейских (жандармов), и более 400 участников беспорядков арестованы.

    По подсчетам министерства, демонстранты разгромили 80 административных зданий, банков и магазинов, а также разбили или сожгли почти 300 машин, принадлежащих государственным учреждениям, и 175 частных автомобилей.

    Создатели группы GenZ 212 призывают протестовать мирно.

    «Мы заверяем общество и власти, что наши демонстрации будут совершенно мирными, и мы отвергаем вандализм и насилие в любой форме», — заявили они в четверг после того, как провели голосование по вопросу, продолжать ли протесты. Большинство из примерно 150 тысяч участников группы проголосовали за продолжение.

    В первые дни протесты и были мирными, беспорядки начались со вторника, 1 октября.

    Премьер-министр Азиз Ахануш в четверг сказал, что правительство готово прислушаться к протестующим.

    «Правительство открыто для конструктивного диалога в общественном пространстве в рамках институтов государства. Диалог — это единственный способ решить проблемы и обеспечить стабильную социальную справедливость», — цитирует премьера Morocco World News.

    Протестующие требуют, кроме прочего, отставки Ахануша и всего его правительства.

    Королевство Марокко — небогатая страна: по оценке IMF, ВВП на душу населения в ней составляет 4,2 тыс. долларов в год. Это меньше, чем у соседей по Северной Африке, Алжира и Туниса, и в разы меньше, чем у европейских соседей Марокко, Испании и Португалии.

