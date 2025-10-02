jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си
    BBC News Русская служба
    BBC News Русская служба
    Автор

    Израиль начал останавливать суда "флотилии Греты Тунберг", сама Грета задержана

    Опубликовано:

    Грета Тунберг.
    Грета Тунберг. Фото: Hasan Mrad/UCG/Universal Images Group via Getty Images

    Израильский флот в среду вечером и в ночь на четверг начал задерживать суда «флотилии Греты Тунберг», приближавшиеся к берегу сектора Газа, и доставлять плывших на них левых активистов, в том числе и саму Грету, на берег для дальнейшей депортации.

    МИД Израиля в среду вечером заявил, что израильские военные моряки вначале предупредили идущие впереди суда флотилии, что они приближаются к зоне боевых действий, и потребовали сменить курс, а затем остановили несколько судов, поднялись на борт и начали задерживать и переправлять пропалестинских активистов в порт Ашдод.

    На сайте «Глобальной флотилии Сумуд» («сумуд» по-арабски — «стойкость») к полуночи по Лондону сообщалось, что задержаны девять из 44 судов флотилии.

    Пресс-служба ГФС заявила, что задержание судов флотилии незаконно и является «наглым актом отчаяния» со стороны израильских военных.

    «Это ясно показывает, на что готовы пойти оккупанты, чтобы Газа и дальше голодала и оставалась в блокаде […} Они готовы напасть на мирную гражданскую миссию, потому что успешная доставка гуманитарной помощи будет знаменовать собой провал их блокады», — заявила ГФС в соцсетях.

    Израиль заявлял, что попытка прорвать морскую блокаду Газы и доставить в сектор сравнительно небольшой объем продовольствия на малых судах — это исключительно игра на публику, и предложил активистам, плывших на этих судах, выгрузить свою гуманитарную помощь в израильском порту и после проверки привезти ее в сектор по земле. Те отказались.

    МИД Израиля опубликовал видео с Гретой Тунберг. Она сидит на палубе судна рядом с израильским военным, а тот передает ей куртку и воду.

    «Грета и ее друзья живы и здоровы», — заверило правительство Израиля.

    Организаторы флотилии заявили, что перехваченные суда находились в 70 морских милях (более 126 км) от берега сектора Газа и рассчитывали дойти до берега к утру четверга. Они обвинили израильских моряков в том, что те заглушили связь судов флотилии, чтобы те не смогли показать перехват в прямом эфире в соцсетях.

    Израиль уже дважды, в июне и июле, пресекал попытки пропалестинских активистов прорвать морскую блокаду Газы, задерживал суда и затем депортировал тех, кто плыл на них, в том числе и Грету Тунберг.

    Шведка Грета Тунберг, которой сейчас 22 года, в детстве прославилась на весь мир как символ борьбы с изменением климата, а сейчас переключилась на борбу с действиями Израиля в секторе Газа.

    В воскресенье в эфире Би-би-си она отвергла обвинения Израиля в игре на публику, заявив: «Никто не стал бы рисковать жизнью ради игры на публику».

    Израиль с начала войны в секторе Газа заявлял, что большую часть идущей в сектор иностранной гуманитарной помощи присваивает себе группировка ХАМАС, и с весны этого года взял поставки помощи под свой контроль, создав для этого совместно с США специальную организацию.

    Заявления ХАМАС и подразделений ООН о массовом голоде в секторе власти Израиля называют откровенной ложью.

    Относительно перехвата израильтянами судов «флотилии Греты Тунберг» министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль заявил, что Франция получила заверения, что задержание будет проведено максимально безопасным способом.

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни тоже заявил, что получил такие же заверения от главы МИД Израиля Гидеона Саара.

    На судах флотилии в числе примерно 500 пропалестинских активистов в сторону Газы плыли политики из Италии и Франции.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

