    Ввести смертную казнь поручил президент в Кыргызстане

    Опубликовано:

    Новый флаг Кыргызстана на фоне города
    Флаг Кыргызстана. Иллюстративное фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / Getty Images

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил подготовить изменения в законодательство, предусматривающие введение смертной казни за тяжкие преступления против детей, девушек и женщин.

    Пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов на своей странице в Facebook сообщил, что глава государства поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин.

    "В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин. Президент Садыр Жапаров считает, что особенно преступления против детей и женщин не должны оставаться безнаказанными", - написал Алагозов.

    Сообщается, что такое решение глава государства принял после убийства с особой жестокостью несовершеннолетней девушки. Президент с глубоким сожалением воспринял сообщение об этом преступлении, которое потрясло общественность.

    По информации 24.kg, речь идет об убийстве жительницы Каракола 2008 года рождения, которая пропала 27 сентября. Ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый - ранее судимый мужчина 1984 года рождения. Его задержали в Бишкеке.

    Также издание пишет, что на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики в разделе "Предложения граждан" появилась инициатива по внесению изменений в Уголовный кодекс - в части установления смертной казни за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

    В частности, предлагается установить смертную казнь за убийство, совершенное с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего, а также убийство, сопряженное с изнасилованием или иными насильственными действиями сексуального характера.

    Напомним, недавно экс-министр сельского хозяйства КНР Тан Жэньцзянь был приговорен к смертной казни за получение взяток в особо крупном размере.

    А президент США Дональд Трамп подписал меморандум, которым поручил прокурору разрешить смертную казнь в округе Колумбия.

