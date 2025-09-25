jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си
    BBC News Русская служба
    BBC News Русская служба
    Автор

    Гибридная атака профессионалов. В Дании второй раз за неделю над аэропортами замечены дроны, власти предполагают причастность иностранного государства

    Опубликовано:

    Аэропорт
    Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

    В Дании второй раз за неделю неопознанные беспилотники были обнаружены вблизи аэропортов, один из них, в городе Ольборг, на несколько часов прекращал работу.

    На созванной по этому поводу в четверг пресс-конференции силовиков министр обороны заявил, что информации о связи инцидента с Россией нет, а дроны были запущены где-то неподалеку.

    В то же время, как сказала агентству Reuters министр иностранных дел Латвии Байба Браже, Дания оповестила союзников, что за этими полетами дронов стоит некое иностранное государство.

    «Власти Дании сказали, что это действия государства. Так что мы подождем дальнейших оценок от наших датских коллег, но нашим союзникам и нам уже совершенно ясно, что мы должны инвестировать в средства борьбы с дронами», — сказала Браже.

    Правительство Дании это сообщение Браже еще не комментировало.

    Власти Дании объявили, что полиция повысит уровень оперативной работы, и ее национальный оперативный штаб NOST будет работать круглосуточно.

    Штаб обычно собирается, когда в Дании происходят серьезные инциденты. По данным национального вещателя DR, в последний раз он собрался в понедельник, когда несколько дронов появились в воздушном пространстве аэропорта Копенгагена, из-за чего он на несколько часов прекратил работу.

    На пресс-конференции министр обороны Троэльс Лунд Полсен заявил, что, по всей видимости, за инцидентом с дронами стоит «профессионал», назвав произошедшее «гибридной атакой». По его мнению, такие атаки будут продолжаться, но единого решения этой проблемы не существует.

    По словам министра, датские вооруженные силы располагают средствами для уничтожения дронов, но в этот раз их не применяли из соображений безопасности населения.

    Дроны были запущены неподалеку, сказал Полсен, добавив, что у властей нет никаких доказательств причастности России к произошедшему.

    МИД России заявил, что не имеет отношения к беспилотникам, назвав их полеты «срежиссированной провокацией», а подозрения в причастности к этому Москвы — «абсурдной спекуляцией».

    Что произошло

    В среду вечером аэропорт города Ольборг на севере Дании приостановил полеты после того, как в воздушном пространстве были замечены неопознанные дроны. Аэропорт Ольборга находится недалеко от военной базы.

    Авиабаза в Скридструпе также сообщила о деятельности дронов. Здесь базируется часть датского парка истребителей F-16 и F-35.

    Еще три небольших аэропорта на юге страны — в городах Эсбьерг, Сённерборг и Войенс — также сообщили о появлении дронов, но продолжили работу.

    «В 21:44 полиция Северной Ютландии получила сообщение о нескольких неопознанных дронах в воздушном пространстве над аэропортом Ольборга. Большое число сотрудников полиции присутствует в этом районе и внимательно следит за ситуацией», — говорилось в сообщении полицейских в соцсети X.

    Полиция сообщила журналистам, что было замечено более одного дрона, при этом власти не смогли уточнить, сколько именно беспилотников находилось над аэропортом, сообщают корреспонденты Би-би-си.

    «Мы пока не можем прокомментировать цель полетов дронов в этом районе, а также не можем сказать ничего о том, кто стоит за этим», — сказал главный инспектор местной полиции Йеспер Бойгаард Мадсен.

    По данным сервиса Flightradar24, последний борт приземлился в Ольборге в 21:17 по местному времени в среду, последний взлет был зафиксирован в 21:19. Три прибывающих рейса авиакомпаний SAS, Norwegian и KLM были перенаправлены в другие аэропорты, три рейса были отменены.

    Flightradar24 также сообщил со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol), что ограничения будут действовать до 4 утра UTC (совпадает с временем по Гринвичу) «из-за активности дронов вблизи аэропорта».

    Вечером в понедельник аэропорт «Каструп» в Копенгагене приостановил полеты на несколько часов из-за неопознанных беспилотников. В ночь на вторник также закрывался аэропорт столицы Норвегии Осло.

    Закрытие аэропорта Копенгагенаа власти назвали «самым серьезным нападением на датскую инфраструктуру».

    «Это говорит о времени, в котором мы живем, и о том, к чему мы, как общество, должны быть готовы», — заявила журналистам премьер-министр Метте Фредериксен.

    По ее словам, нельзя исключать причастность России к инциденту. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти обвинения безосновательными.

    Европа находится в состоянии повышенной готовности после того, как несколько стран-членов НАТО сообщили о вторжении российских дронов в их воздушное пространство.

    На прошлой неделе Эстония и Польша запросили консультации с другими членами НАТО после того, как Россия нарушила их воздушное пространство в отдельных инцидентах. О нарушении воздушного пространства также заявляла Румыния, еще один член НАТО.

    Россия отрицала нарушение воздушного пространства Эстонии, а по поводу инцидента в Польше настаивала, что действия не были преднамеренными. Заявления румынских властей Москва не комментировала.

    После встречи во вторник страны НАТО выпустили заявление, в котором осудили действия России и предупредили, что альянс будет использовать «все необходимые военные и невоенные средства» для своей защиты.

    «Россия несет полную ответственность за эти действия, которые ведут к эскалации конфликта, рискуют привести к просчету и ставят под угрозу жизни людей. Они должны прекратиться», — говорится в заявлении.

    Во вторник президент США Дональд Трамп поддержал идею сбивать российские самолеты и дроны над территорией стран НАТО.

