Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске
Опубликовано:
Депутаты Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) объявили о самороспуске - было принято соответствующие постановление, передает издание 24.kg.
Депутат Улан Примов в своем докладе обозначил причины инициативы - сложность и риски при проведении двух масштабных выборных кампаний подряд.
По плану в ноябре 2026 года должны состояться парламентские выборы, а в январе 2027-го - президентские.
"Мы даже 4 года не проработали. Могли бы доработать, и в июле-августе провести выборы. Как вы пойдете к избирателям просить проголосовать за вас? Подумайте о вашей моральной ответственности", - возразила депутат Надира Нарматова.
Далее спикер не стал давать время для выступления другим депутатам и поставил вопрос на голосование.
За принятие постановления проголосовали 84 депутата из присутствующих 89. Против не проголосовал никто.
Отметим, несколько недель назад в Кыргызстане депутаты сообщили о начале сбора подписей за самороспуск парламента. Отмечалось, что досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2290299-parlament-kyrgyzstana-obyavil-o-samorospuske/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах