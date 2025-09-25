Парламент Кыргызстана объявил о самороспуске

Депутаты Жогорку Кенеша (парламента Кыргызстана) объявили о самороспуске - было принято соответствующие постановление, передает издание 24.kg.

Депутат Улан Примов в своем докладе обозначил причины инициативы - сложность и риски при проведении двух масштабных выборных кампаний подряд.

По плану в ноябре 2026 года должны состояться парламентские выборы, а в январе 2027-го - президентские.

"Мы даже 4 года не проработали. Могли бы доработать, и в июле-августе провести выборы. Как вы пойдете к избирателям просить проголосовать за вас? Подумайте о вашей моральной ответственности", - возразила депутат Надира Нарматова.

Далее спикер не стал давать время для выступления другим депутатам и поставил вопрос на голосование.

За принятие постановления проголосовали 84 депутата из присутствующих 89. Против не проголосовал никто.

Отметим, несколько недель назад в Кыргызстане депутаты сообщили о начале сбора подписей за самороспуск парламента. Отмечалось, что досрочные выборы должны пройти в срок от 40 дней с момента самороспуска до 65 дней.

