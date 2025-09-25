jitsu gif
    Автор

    Четыре аэропорта в Дании сообщили о неопознанных дронах. В одном из них приостановили полеты

    Опубликовано:

    Терминал аэропорта
    Аэропорт. Иллюстративное фото: Gary John Norman/Getty Images

    Аэропорт города Ольборг на севере Дании в среду вечером приостановил полеты после того, как в воздушном пространстве были замечены неопознанные дроны. Еще три небольших аэропорта на юге страны — в городах Эсбьерг, Сённерборг и Войенс — также сообщили о появлении дронов, но продолжили работу.

    «В 21:44 полиция Северной Ютландии получила сообщение о нескольких неопознанных дронах в воздушном пространстве над аэропортом Ольборга. Большое число сотрудников полиции присутствует в этом районе и внимательно следит за ситуацией», — говорилось в сообщении полицейских в соцсети X.

    Полиция сообщила журналистам, что было замечено более одного дрона, при этом власти не смогли уточнить, сколько именно беспилотников находилось над аэропортом, сообщают корреспонденты Би-би-си.

    «Мы пока не можем прокомментировать цель полетов дронов в этом районе, а также не можем сказать ничего о том, кто стоит за этим», — сказал главный инспектор местной полиции Йеспер Бойгаард Мадсен.

    По данным сервиса Flightradar24, последний борт приземлился в Ольборге в 21:17 по местному времени в среду, последний взлет был зафиксирован в 21:19. Три прибывающих рейса авиакомпаний SAS, Norwegian и KLM были перенаправлены в другие аэропорты, три рейса были отменены.

    Flightradar24 также сообщил со ссылкой на Европейскую организацию по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol), что ограничения будут действовать до 4 утра UTC (совпадает с временем по Гринвичу) «из-за активности дронов вблизи аэропорта».

    Вечером в понедельник аэропорт «Каструп» в Копенгагене приостановил полеты на несколько часов из-за неопознанных беспилотников. В ночь на вторник также закрывался аэропорт столицы Норвегии Осло.

    Закрытие аэропорта Копенгагенаа власти назвали «самым серьезным нападением на датскую инфраструктуру».

    «Это говорит о времени, в котором мы живем, и о том, к чему мы, как общество, должны быть готовы», — заявила журналистам премьер-министр Метте Фредериксен.

    По ее словам, нельзя исключать причастность России к инциденту. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти обвинения безосновательными.

    Европа находится в состоянии повышенной готовности после того, как несколько стран-членов НАТО сообщили о вторжении российских дронов в их воздушное пространство.

    На прошлой неделе Эстония и Польша запросили консультации с другими членами НАТО после того, как Россия нарушила их воздушное пространство в отдельных инцидентах. О нарушении воздушного пространства также заявляла Румыния, еще один член НАТО.

    Россия отрицала нарушение воздушного пространства Эстонии, а по поводу инцидента в Польше настаивала, что действия не были преднамеренными. Заявления румынских властей Москва не комментировала.

    После встречи во вторник страны НАТО выпустили заявление, в котором осудили действия России и предупредили, что альянс будет использовать «все необходимые военные и невоенные средства» для своей защиты.

    «Россия несет полную ответственность за эти действия, которые ведут к эскалации конфликта, рискуют привести к просчету и ставят под угрозу жизни людей. Они должны прекратиться», — говорится в заявлении.

    Во вторник президент США Дональд Трамп поддержал идею сбивать российские самолеты и дроны над территорией стран НАТО.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

