Стрельба в офисе иммиграционной службы в США — убит один задержанный, двое ранены

В Далласе молодой человек открыл огонь по региональному офису Иммиграционной и таможенной службы (ICE) США. Как заявило вечером министерство внутренней безопасности США, стрелок убил одного задержанного и ранил еще двоих, после чего застрелился сам.

Вначале полиция сообщала о двух убитых.

Согласно заявлению министерства, стрелок, находясь на крыше соседнего здания, открыл беспорядочный огонь по офису ICE в том числе по фургону, в котором и находились убитый и дворе раненых.

Глава ФБР Кэш Патель опубликовал в сети X фотографию найденных у стрелка патронов, на одном из которых было написано «„ANTI–ICE“.

„Следствие еще идет, но первоначальный осмотр вещественных доказательств показывает, что за этим преступлением стоит идеологический мотив“, — написал Патель.

Президент США Дональд Трамп тоже отреагировал в соцсети — в своей Truth Social — обвинив в подстрекательстве к подобным преступлениям „полоумных левых радикалов“.

„Сейчас уже известно, что полоумный стрелок написал „Anti-ICE“ на патронах. Это отвратительно! Отважные мужчины и женщины в ICE просто стараются делать свое дело и выдворять худших из худших из нашей страны, но они сталкиваются с беспрецедентным ростом числе угроз, насилия и нападений со стороны полоумных левых радикалов», — написал Трамп.

Президент напомнил, что уже объявил террористической организацией движение Антифа [которое не является единой организацией — Би-би-си], и пообещал, что на этой неделе подпишет указ о «ликвидации всех этих террористических сетей» в США.

Полиция отреагировала на сообщения о стрельбе в офисе на северо-западе Далласа примерно в 6:40 утра по местному времени, сообщили полицейские в посте на платформе X.

Стрелка обнаружили мертвым на крыше соседнего здания, сообщила местная телекомпания WFAA, ссылаясь на свои источники.

«Предварительное расследование установило, что подозреваемый открыл огонь по правительственному зданию из соседнего здания», - говорилось в заявлении полиции.

По словам Триши Маклафлин, помощницы секретаря по связям с общественностью Министерства внутренней безопасности, сотрудники ICE не пострадали.

«ФБР расследует инцидент, как акт целенаправленного насилия», — сообщил специальный агент ФБР Джо Ротрок. Он первым сказал прессе, что на патронT, найденном рядом со стрелком, была надпись «ANTI-ICE».

Ротрок сообщил, что ни один сотрудник правоохранительных органов не пострадал, но добавил, что имена жертв пока разглашаться не будут, и обратился к общественности с просьбой предоставить информацию.

«Если у кого-либо из граждан есть сведения, которые могут помочь расследованию ФБР, прошу сообщить об этом», — сказал Ротрок.

Исполняющий обязанности директора офиса ICE в Далласе, Джошуа Джонсон заявил, что это уже второй случай, когда ему приходится общаться со СМИ из-за вооруженного нападения на одно из его учреждений. Он призвал остановить агрессивную риторику.

«Некоторые люди, увидев, что публикуется в интернете, приходят и совершают насильственные действия против сотрудников ICE. Это должно прекратиться. Это опасно, и приводит к гибели людей», — сказал Джонсон.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.