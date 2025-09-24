Дорога провалилась под землю: в Бангкоке образовалась огромная воронка (видео)

В Бангкоке на несколько десятков метров обрушился участок проезжей части на улице Самсен - кадры с места ЧП опубликовали в Сети, передает The Independent.

Местные власти считают, что обрушение связано со строительством подземной станции метро.

По словам губернатора города Чадчарта Ситтипунта, никто не пострадал, но три автомобиля оказались повреждены.

Также сообщается, что рядом с провалом находится больница - здание медучреждения не пострадало в результате инцидента, однако прием пациентов приостановили на несколько дней.

Как пишет РБК со ссылкой на местные СМИ, глубина провала составила 50 м, общая площадь - около 900 кв. м. Сообщается, что жителей близлежащих домов эвакуировали.

Отметим, что на опубликованных кадрах видно, как часть дороги уходит под землю на глазах у людей, в образовавшуюся воронку падает электрический столб. Очевидцы быстро отходят от края растущей воронки, а автомобили сдают назад.

