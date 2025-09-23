Перехват над Балтикой: к чему приведет инцидент с российскими МиГами в воздушном пространстве Эстонии

Инцидент с российскими военными самолетами, которые, как утверждает Эстония, нарушили воздушное пространство страны, привел к обострению отношений России с НАТО. Эта эскалация последовала за налетом дронов на Польшу и проведением учений в странах Балтии и Беларуси.

Эстония впервые созвала заседание Совета Безопасности ООН. Кроме того, она затребовала консультации с членами НАТО согласно статье 4 Североатлантического договора.

На заседании Совбеза ООН США призвали Россию «немедленно прекратить столь опасное поведение». Посол США в ООН Майк Уолтц пообещал, что Соединенные штаты и их союзники «будут защищать каждый дюйм территории НАТО».

Россия отвергает обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сославшись на аналогичное по содержанию заявление Минобороны России, в понедельник назвал обвинения «пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы».

Где и как это произошло

Инцидент произошел в пятницу, 19 сентября. Три истребителя МиГ-31 ВВС России без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом в районе острова Вайндло и находились в нем около 12 минут, утверждает министерство обороны страны.

Судя по карте, которую эстонская армия опубликовала в соцсети Х, самолеты, пролетая вдоль воздушного пространства страны, «срезали» изгиб, который делает в этом месте его граница.

Согласно данным, которые предоставила Эстония, пересечение границы состоялось уже после того, как самолеты миновали остров. Затем, судя по карте, они пролетели в воздушном пространстве около 170 километров в течение 12 минут, и вышли из него севернее острова Хийумаа.

В этом месте нейтральное воздушное пространство представляет собой довольно узкий коридор, однако его ширина составляет по самым приблизительным подсчетам более 10 километров.

На перехват российских самолетов поднимались итальянские истребители F-35, которые базируются на аэродроме Эмари в Эстонии.

Российское Министерство обороны сделало заявление, в котором говорится, что нарушения не было, и «маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло».

Это вполне может быть правдой, как и то, что МиГи вошли в эстонское воздушное пространство на удалении более трех километров от острова.

Инцидент в Польше

Министерство обороны Эстонии утверждает, что это уже четвертое нарушение воздушной границы страны российскими самолетами в 2025 году. Однако предыдущие подобные инциденты не вызывали такую реакцию.

Дело в том, что инцидент с истребителями произошел на девятый день после того, как в воздушное пространство Польши вторглись 19 российских военных дронов.

Сообщений о том, что они несли боевую часть, нет. Никто не пострадал, но, тем не менее, в результате перехвата был поврежден как минимум один дом.

Это событие изменило отношение НАТО к России. Дроны, которыми Россия массово обстреливает Украину, ранее залетали в воздушное пространство Румынии и Молдовы, и даже долетали до Латвии.

Однако это были единичные случаи, и, несмотря на то, что Россия отрицала причастность к этому происшествию, на Западе его сочли преднамеренным нарушением.

Польша тогда также инициировала 4-ю статью Североатлантического договора, после чего альянс начал большую операцию по усилению защиты своих наземных и воздушных границ «Восточный страж» (Eastern Sentry).

Последовавший за этим налетом дронов инцидент с истребителями был воспринят странами НАТО как преднамеренная провокация. Оба события, по мнению многих западных комментаторов, связаны единым замыслом.

Об этом говорил на заседании Совбеза ООН и посол США Майк Уолтц.

«Этот инцидент, случившийся сразу после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши, создает впечатление, что Россия либо стремится к эскалации и втягиванию новых стран в конфликт с Украиной, либо не имеет полного контроля над теми, кто управляет ее истребителями и беспилотниками», — заявил Уолтц.

Неспокойный регион

В чем может быть замысел, судить трудно, но можно как минимум оценить то, к чему эти инциденты привели. Можно говорить о том, что напряженность в Европе сильно возросла.

В восточноевропейском регионе, в Украине, вот уже более 3,5 лет идет большая кровопролитная война, которую начала Россия. Эта война спровоцировала обострение отношений России с НАТО.

После 2022 года в НАТО вступили сразу две новых страны, ранее бывших нейтральными — Швеция в 2024 году, Финляндия в 2023 году. Они решили отказаться от нейтралитета после того, как Россия начала полномасштабную войну.

Обе страны имеют выход к Балтийскому морю, и российские МиГи в пятницу летели в коридоре между эстонским и финским воздушными пространствами.

Увеличение присутствия НАТО в регионе тоже подняло градус эскалации. В начале сентября высшие российские чиновники выступили с агрессивной риторикой о ситуации в Балтийском регионе.

Помощник президента России Николай Патрушев обвинил европейские спецслужбы в причастности к подрыву газопровода «Северный поток-2» и обострению напряженности на балтийском направлении. А замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в том, что она готовится стать плацдармом для агрессии в отношении России.

Ранее в сентябре Россия и Беларусь провели очередные учения серии «Запад», которые в соседних странах каждый раз считают скрытой подготовкой ко вторжению.

При этом в сентябре в Литве, Латвии и Польше проходят учения Thunder Strike, Namejs и Iron Defender — страны при участии партнеров по НАТО учатся противостоять российскому вторжению.

В Балтийском море с января проходит операция под эгидой НАТО Baltic Sentry по защите критически важной подводной инфраструктуры.

В такой непростой и напряженной ситуации нарушение российскими военными самолетами воздушного пространства Эстонии выглядит как довольно сильная эскалация обстановки.

Обычная практика?

Правда, если не брать во внимание все эти обстоятельства, то нарушение военными самолетами воздушного пространства суверенных государств — не такое уж редкое событие.

В августе 2024 года Япония обвинила Китай в том, что его разведывательный самолет вторгся в японское воздушное пространство в районе спорных островов в Восточно-Китайском море. Правда, эти острова являются предметом территориального спора двух стран.

В июле 2023 года Венесуэла обвинила США в том, что ее самолет нарушил воздушное пространство страны, назвав это «явной провокацией». Речь шла о транспортном С-17.

Иногда такие нарушения бывают следствием ошибки либо небрежности, иногда это преднамеренное нарушение, например, с тем, чтобы оспорить суверенитет над определенной территорий, или же бросить вызов, продемонстрировать неспособность определенной страны этот суверенитет защитить.

Еще чаще такие действия совершают военные корабли, поскольку нормы международного морского права менее детализированы, чем правила воздушного движения, что делает нарушения свободы судоходства более распространенными.

В воздухе маневры вблизи или внутри границ воздушного пространства иногда приводят к гибели людей и самолетов. И самый известный случай произошел 24 ноября 2015 года в Турции, когда истребитель F-16 турецких ВВС сбил российский бомбардировщик Су-24.

Турция утверждала, что российский самолет находился в ее воздушном пространстве на протяжении пяти минут и за это время его экипаж получил 10 предупреждений, однако никак на них не отреагировал.

Как бы то ни было, этот инцидент тогда не привел к заметному ухудшению отношений России и НАТО, да и с Турцией отношения через какое-то время полностью восстановились.

Теперь в НАТО опять раздались призывы отвечать на такие нарушения и сбивать самолеты.

Президент Чехии Петр Павел (бывший председатель военного комитета НАТО) в субботу заявил, что НАТО должно применять по нарушителям оружие. «К сожалению, это балансирование на грани конфликта, но отступать перед лицом зла просто невозможно», — сказал он.

Правда, ситуация в Сирии, где в открытой и кровопролитной войне участвовало очень много сторон и стран, была очень сложной, и одной из возможных причин гибели российского самолета была именно эта путаница.

Ситуация в Балтийском море гораздо более простая. Хотя многие на западе и обвиняют Россию в стремлении начать войну в этом регионе, все-таки до такой степени напряженности дело пока не дошло.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.