Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social о торговых переговорах между Штатами и Китаем, а также анонсировал скорый разговор Си Цзиньпином, передает NUR.KZ.

По словам Трампа, встреча представителей стран состоялась в Европе.

"Крупная торговая встреча в Европе между Соединенными Штатами Америки и Китаем прошла очень успешно", - оценил президент США.

Глава Белого дома заявил, что во время переговоров речь также зашла касательно одной из известных китайских компаний

"Также было достигнуто соглашение по поводу "определенной" компании, которую молодежь нашей страны очень хотела спасти. Они будут очень счастливы!" - написал Трамп.

Также он сообщил, что в пятницу проведет разговор Си Цзиньпином.

"Отношения остаются очень крепкими", - заключил президент США.

