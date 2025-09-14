"Неладно что-то в королевстве". Почему в Британии стали массово задерживать участников мирных протестов

Британская полиция в этом году побила все рекорды разгона протестующих со времен «железной леди» Маргарет Тэтчер. На одной из недавних мирных акций были задержаны 900 из 1500 участников. Наступление на свободу собраний бурно обсуждается в парламенте и в прессе. Активисты оплакивают демократию, художник Бэнкси клеймит власть и закон новым граффити, а депутаты предупреждают, что Британия стремительно теряет право читать нотации авторитарным режимам. Что происходит?

Сыр-бор разгорелся по двум основным причинам. Во-первых, власти ужесточили законы и ограничения на массовые акции, а во-вторых — объявили террористами одну из пропалестинских организаций — Palestine Action.

В поддержку Palestine Action начали выходить люди на мирные акции протеста. На последней из них полиция задержала почти две трети всех, кто расселся на лужайке у здания британского парламента в центре Лондона с наспех нарисованными тут же на картонках плакатами в поддержку палестинцев.

Защитники прав человека возмутились.

«Право на свободу мирных собраний является основополагающим правом человека», — заявила после разгона протестов организация Amnesty International. Буквально теми же словами еще несколько лет назад Amnesty клеймила российские власти.

«Если людей задерживают по антитеррористическому закону за мирный сидячий протест, значит что-то очень неладно в Соединенном Королевстве», — возмутились правозащитники.

Британские власти ответили, что протестовать можно сколько угодно — главное не поддерживать террористов.

В тот же день, когда у парламента массово задерживали сторонников Palestine Action, по соседним улицам прошли 20 тысяч участников другой акции противников войны Израиля в Газе — Palestine Solidarity. Так что все в порядке, демократия в безопасности, заверил Хоум-офис депутатов.

«Поддержка палестинцев и поддержка запрещенной террористической организации — разные вещи», — сказал в парламенте на этой неделе замминистра внутренних дел Дэн Джарвис.

Кто прав? Ниже собраны факты и комментарии, которые помогут ответить на вопрос о судьбе свободы слова и собраний в Британии 2025 года.

Почему разгоняют мирные протесты в защиту Palestine Action?

Потому что в июле 2025 года организацию включили в списки террористических — одновременно с Русским имперским движением и неонацистами из всемирной организации маньяков-сатанистов Maniacs Murder Cult.

С 2000 года, когда был принят британский антитеррористический закон, в список попала 81 группа, включая «Аль-Каиду» и ХАМАС.

«Но впервые организацию, которая пропагандирует не насилие, а гражданское неповиновение, пытаются запретить как террористическую», — говорил в суде адвокат Palestine Action Раза Хусайн, оспаривая ее включение в список.

Почему Palestine Action объявили террористами?

Группа устраивает акции на заводах и оборонных объектах, связанных с поставками оружия Израилю.

Последней каплей был прорыв активистов на авиабазу Brize Norton неподалеку от Оксфорда. Там они брызнули красной краской на два военных самолета королевских ВВС.

«С начала 2024 года группа перешла к более активным и жестким действиям, ее методы стали более агрессивными, а ее члены демонстрируют готовность применять насилие», — говорилось в постановлении о включении Palestine Action в список террористов.

Там же написано, что целями организации являются оборонные предприятия, играющие ключевую роль для НАТО, британской армии и для помощи Украине в отражении российской агрессии.

На чьей стороне суды?

Судьи отклонили первые две апелляции в начале июля, и решение правительства с одобрения парламента вступило в силу.

В конце июля Palestine Action добилась права оспорить включение в черный список, но на этой неделе суд разрешил правительству оспорить это разрешение.

Тяжба продолжается, но шансов у Palestine Action немного, поскольку суды традиционно не покушаются на конституционную монополию исполнительной власти в вопросах внешней политики и безопасности. Судьи не в курсе всех сведений и соображений, на основе которых избранные власти принимают решения, напомнили они, отклоняя апелляцию.

«Этот вопрос находится в компетенции министра, и ответственность за принимаемые решения она несет перед парламентом», — говорится в вердикте.

На чьей стороне полиция?

Либералы говорят, что полиция перегибает палку, а правые считают, что пропалестинские акции проходят свободно, а вот на выступлениях ультрас против мигрантов прошлым и нынешним летом полиция излишне жестила.

Отсюда распространенное обвинение в «двойных стандартах защиты правопорядка» ('two-tier policing').

Полиция решительно отвергает обвинения в предвзятости. Что предписано законом — то мы и делаем, сказала после последнего разгона замглавы Скотленд-Ярда Клэр Смарт.

«Мы обязаны обеспечить соблюдение закона без страха и упрека. Если кто-то собирается совершить преступление, мы обязаны отреагировать соответствующим образом. У нас нет выбора», — сказала Смарт, руководившая зачисткой площади перед парламентом на прошлых выходных.

Что происходит с задержанными?

Во время акции полторы тысячи протестующих пришли к парламенту, достали картонки и ватман, написали на них одинаковые лозунги в поддержку палестинцев и молча расселись на лужайке.

Полиция за несколько часов задержала около 900 человек. Почти всех — за публичное выражение поддержки террористической организации. Только 33 человека уехали в отделение за другие правонарушения, из них 17 — по обвинению в насилии по отношению к сотрудникам полиции.

Всех свезли в один участок в центральном Лондоне. Тех, кто представился и поделился адресом, отпустили домой с обязательством явиться по первому вызову. Таких оказалось около 340 человек. Если личность установить не удалось или человек уже был под подпиской, отправляли в лондонские спецприёмники. Таких было больше — 519 человек, .

По закону полиция может задерживать людей на 24 часа без предъявления обвинения, а подозреваемых в совершении тяжких преступлений — до 4 суток, но только с санкции суда. Однако по антитеррористическому закону можно удерживать под стражей без обвинения до 14 дней.

Кто и почему ужесточает законы?

Предыдущее правительство консерваторов дважды ужесточило законодательство — в 2022 и 2023 годах — в попытке отбить у протестующих всех мастей привычку перекрывать дороги, приклеивать себя к поездам и прочими способами портить жизнь большому количеству граждан малыми силами.

Реформы расширили полномочия полиции и ужесточили наказание для нарушителей. Еще при их рассмотрении объединенный комитет по правам человека британского парламента, составленный из депутатов обеих палат, предупреждал, что новый Закон об общественном порядке 2023 года — прекрасная новость для автократов всего мира.

«Великобритания всегда уважала право на политический протест и критически относилась к странам, которые без почтения относятся к важнейшей роли протеста в демократическом обществе.

Когда мы сами вводим репрессивные меры, под вопрос ставится и международный авторитет Британии, и наше право критиковать другие страны за подавление мирных протестов», — возражали депутаты.

Новые законы приведут к спаду протестной активности, предупреждали они, поскольку грозят людям ответственностью даже за то, что они еще не сделали.

Так и получилось.

Palestine Action не первые. И вряд ли последние

Когда вводился новый закон, правительство не скрывало, против кого он нацелен в первую очередь. Главной мишенью были экологи из Extinction Rebellion и их более поздняя инкарнация Just Stop Oil.

Защитники природы получили по полной программе.

Два года тюрьмы за то, что облили краской «Подсолнухи» ван Гога в лондонской Национальной галерее. Пять лет — за перекрытие лондонской кольцевой дороги M25. За одно планирование так и не осуществленной попытки приклеить себя к взлетно-посадочной полосе манчестерского аэропорта четверо экологов получили от полутора до двух с половиной лет тюрьмы.

В итоге в апреле 2025 года Just Stop Oil фактически самораспустилась. Extinction Rebellion также перестала обливать краской двери нефтяных компаний и перекрывать мосты.

Ждет ли такая же судьба Palestine Action?

Как долго это будет продолжаться?

Активисты пропалестинской группы говорят, что будут стоять до конца, пока их не исключат из списка террористических организаций.

Власти наотрез отказываются это делать, несмотря на критику даже из рядов собственной правящей партии.

«Запрет Palestine Action не что иное как авторитарное покушение на право граждан на мирный протест. Абсурдно, невыполнимо и неприемлемо», — сказала на этой неделе в парламенте Ким Джонсон, депутат от лейбористов из Ливерпуля.

«Сотням задержанных по обвинению в терроризме теперь грозит до 14 лет тюрьмы лишь за то, что они мирно держали в руках плакаты. Большинство из них — пожилые люди, многие — медицинские работники, священники, простой рабочий народ».

Никакого сострадания они не дождутся, пообещал замминистра внутренних дел.

«Когда факты требуют принятия мер для обеспечения общественной безопасности, власти обязаны действовать, что мы и делаем, — сказал Дэн Джарвис. — Если люди нарушают закон, то независимо от возраста и профессиональной принадлежности, боюсь, им придется столкнуться с последствиями».

