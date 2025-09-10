"Заблокируем все": во Франции масштабные протесты, почти 200 задержанных и транспортный коллапс

В среду рано утром по всей Франции начались протесты, организованные движением Bloquons Tout ("Заблокируем все"). Протестующие перекрыли автомагистрали и нарушили работу железнодорожного транспорта. По данным властей, были произведены десятки арестов, по всей стране развернуты силы безопасности.

Министр внутренних дел Бруно Ретайо сообщил журналистам в среду утром, что по всей стране развернуто 80 000 сотрудников сил безопасности, в том числе 6000 в Париже. Французские СМИ ожидают, что в демонстрациях примут участие до 100 000 человек.

"Мы рискуем столкнуться с мобилизацией, которая приведет к акциям по всей стране", - сказал Ретайо.

По его данным, уже арестованы около 200 человек.

Ретайо сообщил, что около 50 человек в капюшонах пытались заблокировать движение в Бордо, а в Тулузе пожар на кабельной линии привел к перебоям в движении между Тулузой и Ошем на юго-западе Франции, несмотря на то, что его удалось быстро потушить.

Отдельные акции также прошли ночью в Париже, однако подробностей министр не привел. Парижская полиция сообщила, что к настоящему моменту было арестовано 75 человек, но тоже не сообщила подробностей о том, где и за что эти люди были арестованы.

Оператор автомагистралей Vinci сообщил о протестах и перебоях в движении на автомагистралях по всей Франции, включая Марсель, Монпелье, Нант и Лион.

Французский государственный железнодорожный оператор SNCF ожидает сбоев в работе, в частности, региональных поездов TER и поездов Intercités. Сеть скоростных поездов TGV, как ожидается, протесты не затронут.

Сегодня утром SNCF сообщил, что "два злонамеренных акта" минувшей ночью нарушили работу некоторых поездов на юге Франции.

Было обнаружено два "повреждения кабеля", одно между Мармандом и Аженом в юго-западном регионе Лот-э-Гаронна, "что привело к нарушению железнодорожного движения между Бордо и Тулузой", сообщил SNCF. Еще одно повреждение в Коломье, пригороде Тулузы, также привело к перебоям в движении поездов.

Политический кризис

Движение "Заблокируем все" приобрело популярность в соцсетях этим летом, и его уже сравнивают с "желтыми жилетами", которые начали протестовать против повышения цен на топливо в 2018 году, но быстро переросли в более широкое протестное движение против экономических реформ президента Эммануэля Макрона. Активисты движения "Заблокируем все" считают французскую политическую систему более не отвечающей своему назначению.

Аналитики считают, что движение зародилось среди правых групп, но затем его оседлали левые и крайне левые.

Демонстрации явно не помогут ослабить политическую напряженность во Франции: всего два дня назад парламент вынес вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, вынудив его уйти в отставку. Во вторник Макрон назначил уже пятого премьер-министра меньше чем за два года - им стал 39-летний Себастьен Лекорню.

Лекорню - союзник Макрона и считался одним из фаворитов на эту должность. Последние три года он занимал пост министра обороны, уделяя особое внимание реакции Франции на войну России в Украине.

Ему предстоит решить задачу, на которой споткнулся его предшественник Франсуа Байру: сократить растущий государственный долг Франции, достигший к началу этого года 3,3 трлн евро и составляющий 114% ВВП страны.

Байру предложил сократить бюджет на 44 млрд евро и заодно отменить два общенациональных выходных. Этому воспротивились и правые, и левые в парламенте, Байру объявил голосование о доверии правительству и провалил его.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что Лекорню было поручено провести консультации с политическими партиями с целью принятия следующего бюджета Франции.

Назначение Лекорню положительно восприняли центристы. Правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен также дало понять, что пока готово сотрудничать с новым премьером.

А вот Жан-Люка Меланшона из радикально левой партии "Непокоренная Франция" назначение Лекорню не впечатлило: он считает, что ничего не изменилось, а Макрону пора уходить с поста президента. Меланшон уже предупредил, что его партия поставит на голосование вопрос о доверии новому правительству.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.