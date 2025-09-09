Новый министр здравоохранения Швеции упала в обморок на пресс-конференции (видео)

Назначенная лишь вчера на пост министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн упала в обморок на пресс-конференции с журналистами, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

О произошедшем сообщил шведский телеканал SVT, РБК приводит перевод репортажа.

Инцидент произошел на пресс-конференции, посвященной перестановкам в шведском кабмине.

На опубликованных в Сети и СМИ кадрах видно, что Ланн стоит за трибуной на пресс-конференции вместе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, министром энергетики и предпринимательства Эббой Буш и министром социальных дел Якобом Форсмедом.

В какой-то момент женщина падает прямо на свою трибуну и ударяется головой.

Как пишет издание, после потери сознания Ланн вывели из зала, но уже через несколько минут она вернулась и объяснила собравшимся журналистам, что у нее упал уровень сахара в крови. Однако пресс-конференцию с ее участием все же перенесли.

Отмечается, что Ланн, являющуюся муниципальным советником в Гетеборге и членом "Христианская демократия", назначили на должность министра здравоохранения тем же днем. Назначение произошло после того, как ее предшественник Ако Анкарберг Юханссон неожиданно ушел в отставку накануне.

