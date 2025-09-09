Демократы опубликовали записку Эпштейну, утверждают, что под ней подпись Трампа

Демократы в Конгрессе опубликовали записку с поздравлением педофилу Джеффри Эпштейну с 50-летием, подписанную, как они утверждают, нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Юристы, управляющие наследством Эпштейна, передали документы, затребованные комитетом по надзору Палаты представителей в прошлом месяце. После этого демократы-члены комитета в понедельник опубликовали копию письма в сети X.

Белый дом заявил, что подпись под письмом не принадлежит Трампу. В июле, когда Wall Street Journal впервые написала о существовании этой записки, Трамп назвал публикацию фейком и заявил, что ничего подобного не писал.

Трамп подал иск о клевете к газете, авторам статьи и издателю газеты и ее руководству и конечному владельцу WSJ Руперту Мердоку.

«Президент Трамп не рисовал эту картинку и не подписывал ее. — заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. — Адвокатская команда президента Трампа будет агрессивно продолжать судебное разбирательство».

В записке написано: «С днем рождения — и пусть каждый день становится чудесным секретом».

Заместитель главы аппарата Белого дома Тэйлор Будович в понедельник выложил в X несколько образцов подписи президента, добавив, что подпись под запиской поддельная, и вновь обвинив издателей WSJ в диффамации.

Как писала газета, записка входила в альбом с поздравлениями Эпштейну с днем рождения от его друзей. Альбом подготовила в 2003 году его сообщница Гислейн Максвелл.

Трамп и Эпштейн дружили на протяжении многих лет, но в середине 2000-х годов, как говорил Трамп, поссорились.

В 2019 году Эпштейн умер в тюремной камере в ожидании суда; власти штата Нью-Йорк пришли к выводу, что он покончил с собой.

