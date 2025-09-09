Демократы опубликовали записку Эпштейну, утверждают, что под ней подпись Трампа
Опубликовано:
Демократы в Конгрессе опубликовали записку с поздравлением педофилу Джеффри Эпштейну с 50-летием, подписанную, как они утверждают, нынешним президентом США Дональдом Трампом.
Юристы, управляющие наследством Эпштейна, передали документы, затребованные комитетом по надзору Палаты представителей в прошлом месяце. После этого демократы-члены комитета в понедельник опубликовали копию письма в сети X.
Белый дом заявил, что подпись под письмом не принадлежит Трампу. В июле, когда Wall Street Journal впервые написала о существовании этой записки, Трамп назвал публикацию фейком и заявил, что ничего подобного не писал.
Трамп подал иск о клевете к газете, авторам статьи и издателю газеты и ее руководству и конечному владельцу WSJ Руперту Мердоку.
«Президент Трамп не рисовал эту картинку и не подписывал ее. — заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. — Адвокатская команда президента Трампа будет агрессивно продолжать судебное разбирательство».
В записке написано: «С днем рождения — и пусть каждый день становится чудесным секретом».
Заместитель главы аппарата Белого дома Тэйлор Будович в понедельник выложил в X несколько образцов подписи президента, добавив, что подпись под запиской поддельная, и вновь обвинив издателей WSJ в диффамации.
Как писала газета, записка входила в альбом с поздравлениями Эпштейну с днем рождения от его друзей. Альбом подготовила в 2003 году его сообщница Гислейн Максвелл.
Трамп и Эпштейн дружили на протяжении многих лет, но в середине 2000-х годов, как говорил Трамп, поссорились.
В 2019 году Эпштейн умер в тюремной камере в ожидании суда; власти штата Нью-Йорк пришли к выводу, что он покончил с собой.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2283954-demokraty-opublikovali-zapisku-epshteynu-utverzhdayut-chto-pod-ney-podpis-trampa/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах