Демократы опубликовали записку Эпштейну, утверждают, что под ней подпись Трампа

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами
    Новости русской службы Би-би-си

    Демократы опубликовали записку Эпштейну, утверждают, что под ней подпись Трампа

    Опубликовано:

    Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп в 1997 году
    Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп. Фото: Davidoff Studios/Getty Images

    Демократы в Конгрессе опубликовали записку с поздравлением педофилу Джеффри Эпштейну с 50-летием, подписанную, как они утверждают, нынешним президентом США Дональдом Трампом.

    Юристы, управляющие наследством Эпштейна, передали документы, затребованные комитетом по надзору Палаты представителей в прошлом месяце. После этого демократы-члены комитета в понедельник опубликовали копию письма в сети X.

    Белый дом заявил, что подпись под письмом не принадлежит Трампу. В июле, когда Wall Street Journal впервые написала о существовании этой записки, Трамп назвал публикацию фейком и заявил, что ничего подобного не писал.

    Трамп подал иск о клевете к газете, авторам статьи и издателю газеты и ее руководству и конечному владельцу WSJ Руперту Мердоку.

    «Президент Трамп не рисовал эту картинку и не подписывал ее. — заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. — Адвокатская команда президента Трампа будет агрессивно продолжать судебное разбирательство».

    В записке написано: «С днем рождения — и пусть каждый день становится чудесным секретом».

    Заместитель главы аппарата Белого дома Тэйлор Будович в понедельник выложил в X несколько образцов подписи президента, добавив, что подпись под запиской поддельная, и вновь обвинив издателей WSJ в диффамации.

    Как писала газета, записка входила в альбом с поздравлениями Эпштейну с днем рождения от его друзей. Альбом подготовила в 2003 году его сообщница Гислейн Максвелл.

    Трамп и Эпштейн дружили на протяжении многих лет, но в середине 2000-х годов, как говорил Трамп, поссорились.

    В 2019 году Эпштейн умер в тюремной камере в ожидании суда; власти штата Нью-Йорк пришли к выводу, что он покончил с собой.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Новости русской службы Би-би-сиДемократы опубликовали записку Эпштейну, утверждают, что под ней подпись ТрампаПо меньшей мере 19 человек погибли в ходе протестов против запрета социальных сетей в НепалеРоссия ударила по Украине рекордным числом дронов. В Киеве разрушены жилые дома, загорелось здание Кабмина

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.