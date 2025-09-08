Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Почему именно сейчас?

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство наказания. В конце 2024 года Европейский комитет по предупреждению пыток заявил об отказе России сотрудничать с ним после запроса о смерти Алексея Навального. Денонсация вступит в силу только через год после принятия Госдумой закона.

Как утверждается в пояснительной записке к законопроекту о денонсации конвенции, Россия фактически исключена из работы Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП), так как после истечения мандата российского представителя в декабре 2023 года Совет Европы заблокировал процедуру выбора нового.

Однако, как выяснила Би-би-си, власти России вспомнили об этом лишь после публичного заявления комитета в ноябре 2024 года — об отказе России с ним сотрудничать. В том числе — предоставить информацию о смерти в колонии Алексея Навального.

Особенность ЕКПП, с которым, согласно внесенному законопроекту, полностью разрывает отношения Россия, заключается в беспрепятственном посещении любых мест лишения свободы. Это не только тюрьмы, но и учреждения для несовершеннолетних, полицейские участки, центры содержания нелегальных иммигрантов, психиатрические больницы и дома для престарелых и инвалидов. А также места содержания пленных — если их «действительно и на регулярной основе» не посещает Международный Красный Крест.

Государство обязано допускать представителей комитета в эти учреждения и предоставлять им возможность беседовать наедине с людьми, которые там содержатся. По итогам визитов комитет предоставляет государству полученную информацию и рекомендации.

Если государство отказывается сотрудничать или исправить ситуацию в свете рекомендаций, ЕКПП может сделать по этому поводу публичное заявление. Такие визиты в Россию продолжались до 2022 года, по их итогам комитет не раз делал публичные заявления.

Такие заявления комитет публиковал четыре раза. Все они касались обращения с задержанными на Северном Кавказе, в том числе пыток во время войны в Чечне, которые Россия отрицала. Отчеты Комитета по итогам визитов в страну публикуются только с согласия.

Россия ратифицировала конвенцию по предупреждению пыток в 1996 году, когда стала членом Совета Европы. После того, как в марте 2022 года Россия была исключена из организации, страна начала денонсировать документы Совета Европы — в первую очередь, Европейскую конвенцию по защите прав человека, которая также запрещала пытки. Но при этом Россия пока сохранила участие в Конвенции по предупреждению пыток и стала единственным ее участником — не членом Совета Европы.

Согласно статье 22 Конвенции, денонсация вступает в силу «по истечении двенадцати месяцев» с даты получения уведомления генеральным секретарем Совета Европы. Это означает, что Россия будет обязана соблюдать Конвенцию в течение года после принятия внесенного Путиным закона.

В заключении правительства к законопроекту отмечается, что выход из конвенции «не приведет к снижению международно-правовых гарантий против пыток», поскольку Россия остается участником других международных договоров.

Европейская конвенция по предупреждению пыток — действительно не единственный международный договор, запрещающий пытки, участником которого остается Россия. Такой запрет содержит и Конвенция против пыток ООН, и Международный пакт о гражданских и политических правах.

Отличие каждого такого договора не в содержании запретов, а в контрольном механизме — все они дополняют друг друга. Европейский комитет по предупреждению пыток не рассматривает жалобы против государства-участника одноименной Конвенции и не выносит решения о ее нарушении, как это делает Комитет против пыток ООН и Европейский суд по правам человека.

Почему Конвенцию решили денонсировать только сейчас?

С инициативой денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного обращения или наказания в августе этого года выступило правительство России. Но предупреждал об этом МИД России еще в ноябре прошлого года — в ответ на публичное заявление Комитета по предупреждению пыток.

18 ноября 2024 года Комитет опубликовал заявление о «продолжающемся отказе» России сотрудничать с ним. В заявлении говорилось, что с начала 2024 года ЕКПП стремился наладить конструктивный диалог с российскими властями, чтобы возобновить свои визиты в места лишения свободы в России. Письма, согласно заявлению комитета, он отправил властям России 19 февраля и 8 марта, то есть, почти сразу после известия о гибели Алексея Навального в колонии.

Но «конструктивных ответов» на запросы о смерти Навального, действий силовиков, «которые вызвали серьезные опасения по поводу пыток задержанных лиц», Комитет, согласно его заявлению, не получил. Как утверждал МИД России, второй запрос касался положения фигурантов дела о терроризме в связи с нападением на «Крокус Сити Холл».

МИД России в ответ обвинил Комитет в политизированности и заявил, что «многочисленные запросы по поводу восстановления представленности России в Комитете игнорировались».

Полномочия представителя России в Комитете по предупреждению пыток, как говорится в законопроекте о денонсации, закончились в декабре 2023 года. По правилам конвенции, Парламентская ассамблея Совета Европы должна была предложить властям России выдвинуть новых кандидатов. О начале этой процедуры открытой информации нет.

«Формальный шаг». Последствия денонсации Конвенции анализирует корреспондент Би-би-си Олег Болдырев:

Четыре года назад всю Россию всколыхнули видеозаписи пыток в саратовской тюремной больнице. Впервые то, о чем знали правозащитники, тысячи российских зеков, да и просто те, кому не повезло оказаться рядом с изуверами в полицейском участке, стало явным.

Очевидность преступлений была такой, что даже российский парламент напрягся и ввел в Уголовный кодекс новые статьи, определявшие наказание за пытки.

Тогда же, в конце 2021 года в Россию приехала делегация Европейской конвенции против пыток. Приехала, как оказалось потом, в последний раз — после вторжения в Украину Россия вышла из Совета Европы и заморозила сотрудничество с его структурами. Выход из Европейской конвенции против пыток — последний формальный шаг на этом пути. К реальной борьбе с пытками официальное сотрудничество России с Европой, пока оно было, отношение имело ограниченное — делегации приезжали, тюрьмы инспектировали, доклады с рекомендациями составляли, рекомендации принимали. А задержанных и заключенных — пытали.

Конечно, прекращение сотрудничества означает, что российские тюрьмы становятся еще более непрозрачными, но с закручиванием гаек в отношении российской правозащиты они были такими все последние годы.

О том, например, что творят с украинскими военнопленными, мы узнаем, как правило, только после их обмена и возвращения в Украину. А ведь их охраняет и другая конвенция, от которой Россия пока не отказалась.

И даже там, где пытки подтверждены документально, зафиксированы в уголовных делах с названными виновниками, суды идут годами и никак не могут дойти до организаторов в погонах — взять, к примеру, знаменитое пыточное дело в Иркутске.

Формально, международный надзор за борьбой с пытками еще вершит Комитет ООН против пыток. Но за несколько десятилетий число конкретных дел, которые дошли до ООН из России не превысило полутора десятков.

