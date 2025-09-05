Вице-премьер Великобритании ушла в отставку из-за проблем с налогами
Опубликовано:
Вице-премьер Великобритании покинула свой пост из-за налогового скандала - при покупке недвижимости она заплатила меньший налог, чем полагалось, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.
По данным издания, заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер покинула также должность министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления и должность заместителя лидера Лейбористской партии.
Премьер страны Кир Стармер заявил, что новость об отставке Рэйнер расстроила его, и поблагодарил ее за проделанную работу. Сама Рэйнер в письме к Стармеру выразила сожаление, что вовремя не обратилась за консультацией к специалисту в налоговой сфере.
Издание отмечает, что скандал вокруг Райнер разразился после того, как стало известно, что при покупке недвижимости она заплатила меньший налог, чем полагалось. Сама политик в одном из подкастов заверяет, что речь идет об ошибке, а не о злом умысле.
Напомним, что король Карл III назначил Кира Стармера премьер-министром Великобритании летом 2024 года.
Тогда же Стармер раздал министерские портфели. И именно тогда первое подтвержденное назначение коснулось Анджелы Рэйнер, которая с 2020 года занимала пост заместителя лидера Лейбористской партии.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2283024-vice-premer-velikobritanii-ushla-v-otstavku-iz-za-problem-s-nalogami/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах