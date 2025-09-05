Вице-премьер Великобритании ушла в отставку из-за проблем с налогами

Вице-премьер Великобритании покинула свой пост из-за налогового скандала - при покупке недвижимости она заплатила меньший налог, чем полагалось, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

По данным издания, заместитель премьер-министра Великобритании Анджела Рэйнер покинула также должность министра жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления и должность заместителя лидера Лейбористской партии.

Премьер страны Кир Стармер заявил, что новость об отставке Рэйнер расстроила его, и поблагодарил ее за проделанную работу. Сама Рэйнер в письме к Стармеру выразила сожаление, что вовремя не обратилась за консультацией к специалисту в налоговой сфере.

Издание отмечает, что скандал вокруг Райнер разразился после того, как стало известно, что при покупке недвижимости она заплатила меньший налог, чем полагалось. Сама политик в одном из подкастов заверяет, что речь идет об ошибке, а не о злом умысле.

Напомним, что король Карл III назначил Кира Стармера премьер-министром Великобритании летом 2024 года.

Тогда же Стармер раздал министерские портфели. И именно тогда первое подтвержденное назначение коснулось Анджелы Рэйнер, которая с 2020 года занимала пост заместителя лидера Лейбористской партии.

