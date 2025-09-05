Скрытная и влиятельная Мелания. Новый подход супруги президента Трампа к роли первой леди

Роботы уже прочно заняли место в жизни человека, и долг американцев — готовить своих детей к сосуществованию с искусственным интеллектом. С такой мыслью обратилась в четверг к участникам рабочей группы по ИИ и образованию первая леди Америки, Мелания Трамп.

«Наше будущее — это уже больше не научная фантастика, — продолжила Мелания Трамп. — На этой, примитивной стадии наш долг — относиться к ИИ как к нашим детям: поддерживать, но при этом внимательно следить и направлять».

Это заседание рабочей группы в Белом доме стало одним из лишь нескольких публичных мероприятий, в которых участвовала первая леди. С момента возвращения мужа в Белый дом Мелания Трамп демонстрирует, что она одновременно и скрытна, и влиятельна.

Бывшая модель Меланья Кнавс, ныне супруга президента США Мелания Трамп, родилась в Словении 55 лет назад.

Раньше ее часто называли загадочной. Она реже своих предшественниц-жен президентов появлялась на публике, выступала с речами и участвовала в разных мероприятиях.

По ходу предвыборной кампании мужа в 2024 году она не раз надолго пропадала из поля зрения, и газеты выдавали одну статью за другой под заголовками типа «Где Мелания?»

Ее и сейчас нечасто видят в Белом доме: она, говорят, большую часть времени проводит в Нью-Йорке и Флориде.

В то же время с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента в этом январе миссис Трамп, по мнению некоторых комментаторов, стала по-другому — более активно и акцентированно — подходить к обязанностям первой леди. Эти обязанности вообще расплывчаты и меняются с каждым новым президентом и его супругой.

Дети, ИИ и «порноместь»

Сейчас Мелания много внимания уделяет теме детей, продолжая работу, которая она вела в рамках инициативы «Будь лучшим» времен первого срока Дональда Трампа. Это была программа борьбы с травлей в интернете и наркоманией.

Помимо этого, она занимается темой ИИ, а также сыграла важную роль в принятии закона под названием Take It Down Act, в которым введено уголовное наказание за публикацию в интернете реальных или сгенерированных ИИ интимных изображений без согласия изображенного.

Этот закон поддержали конгрессмены от обеих партий, а это — редкость в нынешней ситуации раскола в американской политике.

Этот закон Мелания Трамп первой в истории среди первых леди США публично подписала совместно с мужем.

Профессор Эйнав Рабинович-Фокс, специалист по истории первых леди США, отмечает, что супруги президентов нередко занимались темой детей и молодежи, но миссис Трамп избрала несколько иной подход.

Einav Rabinovitch-Fox, a professor at Case Western Reserve University and historian who focuses on first ladies, told the BBC that while «it's not unusual» for those in the role to focus on young people, Mrs Trump has taken a different tack.

«Первые леди часто сосредотачивались на темах, которые считаются более женскими — на детском образовании, например», — сказала профессор Рабинович-Фокс Би-би-си.

«В случае с Меланией, наверное, необычен ее подход. Она подходит не с материнской, женской стороны — скорее, с деловой стороны», — продолжила профессор Рабинович-Фокс.

В законе Take It Down Act, например, как отмечает она, акцент сделан на санкциях в отношении платформ, где размещают «порно в отместку»: они теперь обязаны в 48 часов убирать подобный контент, в противном же случае они будут наказаны.

Мероприятие в этот четверг в Белом доме было посвящено образованию — но при этом Меланию окружали не дети, а члены правительства, чиновники администрации и представители большого бизнеса — например, компаний IBM и Google.

По мнению директора Программы первых леди в Американском университете, бывшей главы аппарата первой леди Лоры Буш Аниты Макбрайд, на подобных мероприятиях видна перемена в отношении к Мелании Трамп по сравнению с первым сроком.

«Внешние игроки, которые, возможно, раньше не хотели работать с ней, сейчас готовы с ней работать. На первом сроке с ней встречались неохотно. Ей было трудно собирать круглые столы. У нее не было сильной структуры вокруг нее», — считает Макбрайд.

По мнению Аниты Макбрайд, сосредотачиваясь на технологических, коммерческих и законодательных аспектах образования и защиты детей, Мелания Трамп «придает ощущение срочности» проблемам быстро развивающихся новых технологий.

«Теперь она использует свое положение эффективно, с пользой и содержательно. Она становится игроком, который реально может помочь с принятием законов», — считает Макбрайд.

Письмо Путину

В июле Дональд Трамп вскользь сказал журналистам, что обсуждает свои беседы с Путиным с женой, и она — судя по словам Трампа — скептически относится к попыткам договариваться с Путиным о мире. В августе Мелания Трамп через мужа передала президенту России Владимиру Путину, в котором призвала его защитить детей в зоне боевых действий.

Эта попытка первой леди принять участие во внешней политике — и сделать при этом акцент на судьбе детей — не осталась незамеченной. Позже ей написали жены президентов Украины и Турции, Елена Зеленская и Эмине Эрдоган.

Прежние первые леди тоже участвовали в формировании внешней политики США. Нэнси Рейган, например, переписывалась с Раисой Горбачевой, а Пэт Никсон и Розалин Картер ездили по миру с гуманитарными миссиями и занимались челночной дипломатией.

По мнению Аниты Макбрайд, то, что миссис Трамп написала Путину, показывает, что хоть она и меньше мелькает на публике, чем ее предшественницы, она тем не менее хочет участвовать в делах, которые ее интересуют.

«Она родилась в стране, которая была под советским влиянием, — предполагает Анита Макбрайд [это не совсем так, Югославия при Иосипе Броз Тито не была полным сателлитом СССР — Русская служба Би-би-си], — и чувствует какие-то вещи, которых другие, возможно, не чувствуют. Ей не нужно участвовать во всех вопросах, но она хочет участвовать в делах, которые ей более интересны, и на которые она может повлиять».

По мнению Макбрайд, в оставшиеся три года в Белом доме Мелания Трамп будет так же крайне избирательно подходить к тому, в чем участвовать в качестве первой леди.

«Она делает это на своих условиях. Она — за качество, а не количество, — считает Макбрайд, — Она не собирается оглядываться на то, как другие вели себя на ее месте в прошлом».

Это перевод статьи корреспондента Би-би-си в Вашингтоне. Оригинал на английском можно прочесть здесь.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.