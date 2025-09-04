jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си

    Фуникулер "Глория" в Лиссабоне сошел с рельсов. Погибли 15 человек

    Опубликовано:

    Место трагедии
    Фото с места трагедии: Horacio Villalobos/Getty Images

    Фуникулер «Глория» в Лиссабоне, популярный среди туристов, сошел с рельсов. По последним данным, по меньшей мере 15 человек погибли, еще 18 человек пострадали. «Это трагедия, Лиссабон в трауре, такого ещё никогда не случалось в нашем городе», — сказал мэр Лиссабона Карлуш Муэдаш.

    Португальская служба экстренной медицинской помощи сообщает, что пятеро пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные тринадцать, включая ребенка, получили легкие травмы.

    Среди погибших есть иностранцы, но из каких стран, власти пока не уточнили.

    По данным португальского телеканала SIC Noticias, авария произошла в 18:05 по местному времени. Сколько именно человек находилось в вагоне в момент крушения, пока не известно.

    Очевидцы рассказали телеканалу, что фуникулер потерял управление и «с огромной силой» врезался в здание.

    Газета Observador со ссылкой на пожарных пишет, что причиной аварии стал оторвавшийся трос в конструкции фуникулера. Последнее техническое обслуживание он прошел в сентябре 2024 года.

    Компания Carris, оператор трамваев и фуникулеров Лиссабона, уточнила, что основное техобслуживание фуникулер проходит раз в четыре года, и в последний раз это было в 2022 году, а в прошлом году он прошел промежуточное техобслуживание.

    Компания заверила, что, по ее информации, фуникулер обслуживался по правилам, и пообещала провести собственное расследование — в дополнение к тому, что проведет полиция.

    Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил соболезнования семьям погибших.

    Со словами соболезнования и поддержки выступили премьер-министр соседней Испании Педро Санчес, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и спикер Европарламента Роберта Мецола.

    Фуникулер «Глория» был запущен в 1885 году, а к 1915 году — полностью электрифицирован. С 2002 года он входит в число национальных памятников Португалии.

    Длина маршрута — 265 метров, наклон на пути достигает более чем 17%. Всего фуникулер вмещает до 42 человек.

    В 2018 году фуникулер уже сходил с рельсов, но тогда никто не пострадал.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

